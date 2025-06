Tarragona cumple un sueño en Unión: "Vengo con responsabilidad y ganas de hacer goles"

“La temporada es dura, como tiene que ser. Estamos poniéndonos a punto todos. Estoy contento, preparado y con muchas ganas de arrancar”, dijo con una sonrisa el atacante que llegó desde Talleres y que, según él mismo confesó, tuvo varios mercados anteriores donde su arribo a Unión quedó trunco.

Una llegada postergada, pero deseada

“Siempre tuve la intención de venir, pero por una cosa u otra no se daba. Esta vez sí, estoy acá, y lo voy a tomar con mucha responsabilidad”, afirmó Tarragona, que ya se entrenaba por su cuenta antes de firmar con el club. “No me presenté en Talleres, pero empecé a entrenar con un profe personal desde ese mismo día. Cuando llegué acá, me evaluaron y ya me sumé al grupo”, detalló.

Sobre su condición física, el goleador fue claro: “Estamos todos bien, preparados para competir. Después, el armado del equipo lo decide el cuerpo técnico, pero estamos todos listos para jugar. Si me toca estar el sábado, lo haré con todo. Y si no, apoyaré desde donde sea”.

Conocedor de Madelón y el estilo que busca

Tarragona ya tuvo un paso previo con Leonardo Madelón y sabe qué clase de equipo quiere el entrenador. “Con Leo ya nos conocemos. Sé lo que pretende: un equipo intenso, que no deje de correr, bien parado, agresivo para salir de contra. Y para eso estamos trabajando”, aseguró.

Consultado sobre qué le pidió puntualmente el DT, respondió con humor: “Goles. Vení a hacer goles o si no te saco”, soltó entre risas. Pero enseguida agregó: “Sabemos qué quiere dentro de la cancha. Yo vengo a aportar desde mi lugar para que Unión esté lo más arriba posible”.

El sueño de jugar en el club de sus amores

Tarragona no esquivó la emoción al hablar de lo que significa para él vestir la camiseta rojiblanca. “Sí, soy hincha. Es un sueño cumplido. Todo chico santafesino sueña con esto: algunos con Unión, otros con Colón. Yo lo soñé siempre y gracias a Dios se me dio. Ahora lo voy a disfrutar con total responsabilidad”, afirmó.

Cristian Tarragona.jpg Prensa Unión

“Muchas veces vine al club como hincha. Entré una sola vez a Casasol, pero ahora pisarlo como jugador, entrenar acá, es muy lindo. Me lo imagino ya en el 15 de Abril, con toda nuestra gente. Va a ser un momento muy especial”, dijo, con visible emoción.

Un grupo unido y un plantel comprometido

Sobre sus nuevos compañeros, el delantero resaltó: “Me encontré con un grupo muy sano, ya me lo habían dicho antes de venir. Buena gente, buenos jugadores. Estoy muy contento de estar con ellos. La idea es formar un equipo fuerte, que no sea fácil para nadie”.

Tarragona llega con la cabeza enfocada en este semestre: “Hoy estoy acá. Lo que pasó antes ya está. No sé cuál fue la cuenta pendiente que no me dejó llegar antes, pero ahora tengo la oportunidad y la voy a aprovechar al máximo”.

La palabra de Cristian Tarragona tras el entrenamiento de Unión