"Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

Luego de la victoria ante Defensa y Justicia en donde fue clave con el penal que atajó, Matías Tagliamonte expresó su deseo de continuar en Unión

Matías Tagliamonte llegó a Unión a principios de este año y firmó contrato por una temporada, es decir hasta diciembre del 2025. Su pase pertenece a Racing y el Tate tiene una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% de la ficha.

En consecuencia, habrá que esperar qué decisión toma la dirigencia rojiblanca que encabeza Luis Spah. Por lo pronto, el arquero expresó su deseo de seguir en el Tate.

En diálogo con el programa Unión Play por Aire de Santa Fe 91.1, Tagliamonte habló sobre el presente que atraviesa, la fórmula para atajar penales y su deseo de continuar en el club.

Tagliamonte y el deseo de seguir en Unión

"Estoy contento, necesitaba atravesar este presente. Necesitaba tener esta regularidad, que te ayude a demostrar el esfuerzo de las semanas de trabajo", comenzó diciendo.

Consultado por la fórmula para atajar penales respondió: "Los entrenadores te dan herramientas, videos, estadísticas, que a uno lo ayudan a tomar decisiones en los momentos de los penales. Es fortuna también, intuición, pero el trabajo previo te ayuda a que la decisión del momento sea la correcta".

"Tenemos como objetivo darle una alegría a la gente. Terminar de la mejor manera la fase regular y poder jugar los playoffs para hacerlo de la mejor manera", expresó el arquero.

Por su último, sobre su futuro reveló: "Tengo ganas de seguir acá, me gusta la ciudad y me gusta el club. Estoy cerca de la familia, me tocó estar lejos mucho tiempo y es por eso que ahora tenerla cerca es muy bueno".