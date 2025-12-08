Tevez no considera a Mosqueira y ¿aparece Unión como interesado?

Uno Santa Fe | Unión | Unión

8 de diciembre 2025
Terminó la temporada y, como cada diciembre, Unión abrió la puerta a la danza de nombres. La dirigencia ya trabaja codo a codo con Leonardo Madelón, quien entregó una lista de prioridades y posiciones a reforzar. En ese escenario, algunos apellidos comenzaron a sonar con fuerza.

Uno de los primeros en reaparecer es el del uruguayo Rodrigo Saravia. El Tate lo buscó en el mercado pasado, pero el volante eligió Belgrano, donde terminó jugando poco y nada. Con ese antecedente, Unión evalúa volver a insistir, sabiendo que su situación deportiva podría abrir una ventana más favorable que meses atrás.

¿Unión se fija en Joaquín Mosqueira?

Desde Córdoba llegó otro rumor: Joaquín Mosqueira. El volante central, de 21 años, con buen potencial y características que encajan en el perfil que busca Madelón, aparece increíblemente entre los prescindibles para Carlos Tevez. Talleres pretende venderlo antes que largarlo a préstamo, pero su necesidad de salida podría habilitar distintas alternativas. Por ahora, solo es un nombre en el aire, pero uno que genera atención.

Joaquín Mosqueira.jpg
Talleres declaró prescindible a Mosqueira y en Córdoba lo vinculan con Unión.

El mercado recién empieza, los teléfonos suenan y los trascendidos brotan. Unión ya definió que varios futbolistas continuarán y Madelón tiene claro qué piezas necesita.

Ahora resta ver cuáles de estos rumores se transformarán en negociaciones serias y cuáles quedarán archivados como tantas historias de pretemporada.

