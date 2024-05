Thiago Cardozo despierta opiniones divididas en Unión

Unión tenía todo a favor para traerse los tres puntos desde Alta Córdoba, donde no pudo aprovechar las situaciones a favor que le presentó el partido, y se terminó volviendo con un empate que sabe a poco, y con algunos cuestionamientos, entre ellos al arquero Thiago Cardozo.

Unión hizo lo más difícil en el fútbol, que fue ponerse en ventaja, y sobre todo en condición de visitante, con el gol de Nicolás Orsini, quien recibió un pase de Mauro Pittón, tras haber ganado una pelota en el medio, encaró al área, enfrentó al arquero Manuel Roffo, y definió de zurda para el 1-0.

Thiago Cardozo, apuntado por el gol que sufrió Unión

Sin embargo, la ventaja solo le duró nueve minutos, ya que cuando todo era confusión en Instituto, llegó un gol de otro partido. Santiago Rodríguez tomó el rebote en el mediocampo tras un mal despeje del fondo de Unión, y sacó un remate desde la mitad de la cancha, que se le terminó metiendo a un adelantado Thiago Cardozo.

Una de las características de Thiago Cardozo es jugar un poco más adelantado que lo hacen otros arqueros, debido a que siente la confianza de hacer las veces de líbero y en ese sentido es muchas veces lo que el fútbol moderno les demanda.

Embed Dejate de joder, Santiago Rodríguez. Qué GOLAZO hizo para Instituto ⬜️, por favor.pic.twitter.com/PfzxQ2nbE7 — VarskySports (@VarskySports) May 19, 2024

El mismo Rodríguez, tras el empate en Alta Córdoba, reveló en diálogo con TyC Sports, que lo tenía analizado a Thiago Cardozo de anteriores partidos, donde lo había visto que atajaba de una manera más adelantada que otros arqueros, y por eso se animó a probar desde donde lo hizo.

Está claro que no hay responsabilidad alguna de Thiago Cardozo en el gol, por lo menos para UNO Santa Fe, ya que no se le pude achacar lo que también se le reconoce como virtud para el fútbol de hoy, que es jugar más adelantado y ser a veces un recurso ante una falla de los defensores.

El debate y las necesidades quedaron abiertos en Unión

Sin embargo, más allá de que fue todo mérito de Santiago Rodríguez, a quien el remate incluso le termina saliendo pegado al travesaño, el gol abrió el debate sobre si Thiago Cardozo debe o no seguir siendo el arquero titular de Unión.

LEER MÁS: Los hinchas de Unión le apuntaron a la "tibieza" para ganar

Si Cristian González, tras el mini receso, lo confirmó como titular por encima de Nicolás Campisi, es porque esa es su evaluación final. Pero este gol, más allá de las responsabilidades, lo deja expuesto, e invita a un serio análisis no solo para el hecho de que continúe o no siendo titular, sino en cuanto a un mercado de pases que se avecina, y donde seguramente uno de los puestos a reforzar será el del arquero, debido a que ninguno de los que está hoy en el plantel brinda la confianza que se necesita para un puesto clave, donde no se puede fallar.