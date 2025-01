Thiago Cardozo: "Estoy feliz de seguir en Unión y lograr un vínculo por muchos años"

Se sumó recién en Montevideo a la pretemporada de Unión, ya que en el arranque del año las negociaciones estaban en pleno auge. Pero a Thiago Cardozo se lo vio en la platea del estadio donde se jugó el primer partido ante Universidad Católica, lo que llevó mucha tranquilidad en el mundo rojiblanco en cuanto a su continuidad.

Thiago Cardozo y la satisfacción de seguir en Unión

En Radio Sport 890, el golero uruguayo de 28 años valoró poder continuar en Unión, extendiendo esta semana su vínculo hasta 2028: "La negociación se dilató un poco más de lo que creía. Pero estoy feliz por haber llegado a un acuerdo y lograr un vínculo por muchos años, algo que estaba buscando. Seguir en un equipo como Unión es algo que me reconforta un montón, me sentí muy cómodo y la familia también. Ojalá que este 2025 sea mejor que la temporada pasada”.

Luego evaluó sobre la temporada 2024, en la que Unión logró la clasificación a la CONMEBOL Sudamericana 2025: “Llegué a Argentina como un desconocido en enero de 2024 y fue un año muy bueno. Luego de diez partidos comencé a jugar. También estoy feliz porque como uruguayo uno consume mucho fútbol argentino y estar ahí compitiendo en estadios que uno siempre miró y contra clubes grandes es muy gratificante”.

Cardozo afirmó: “El fútbol argentino es muy competitivo, cuesta muchísimo ganar, las localías se hacen muy fuertes, cada localía tiene su particularidad, y los hinchas argentinos son muy pasionales. Es una liga competitiva y estoy contento porque te invita a crecer un montón. Casi todos los equipos tienen jugadores de selección, lo que hace que no te puedas relajar”.

La partida de Balboa y el reconocimiento del hincha de Peñarol

A su vez, Thiago Cardozo dijo sobre la partida de su compatriota Adrián Balboa a Racing: “Rocky es una baja importante, pero me alegro mucho por él. Le tengo mucha fe en Racing, pero sí, lo voy a extrañar”.

Y luego comentó su propia decisión de salir del club a principios de 2024 y el hecho de cerrar etapas en clubes del cual se es hincha: “Los jugadores de fútbol pasamos lidiando con eso, y seguramente en el momento no lo entendemos. No me quiero ni imaginar la situación de Washi (Aguerre), que también es un jugador hincha del club. A veces se cierran algunas puertas y se abren otras”.

En este verano, Cardozo volvió a entrenar en la Ciudad Deportiva de Peñarol, pero siendo visitante, dado que fue el complejo elegido por Unión para trabajar mientras disputa en Uruguay la edición 2025 de la Serie Río de la Plata: “Sí, me representa algo especial el ir a entrenar a la Ciudad deportiva de Peñarol no siendo jugador de Peñarol, habiendo estado tantos años en el club”.

“Son un montón de emociones, estuve desde los 13 años en el club y me fui a los 27. Es raro, pero también es lindo cruzarte con gente con la que compartiste muchos años y que te saluda por el tipo de persona que sos, eso es lo que queda al final”, concluyó.

Fuente: ESPN