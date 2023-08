Tiago Banega, una nueva opción para el mediocampo de Unión

"Todos los días busco variante para potenciar el plantel, pero no voy a traer jugadores por traer. Estamos haciendo un esfuerzo terrible y entiendo a la gente. Se fueron siete y vino uno, que hizo el gol (Toro Morales). Voy a traer jugadores que se pongan la camiseta y estén a la altura de Unión", reveló Cristian González tras el empate del Tatengue ante Racing por la 1ª fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

En ese momento Unión solo había cerrado la contratación de Gonzalo Morales y el retorno de Jairo O'Neill, quien no pudo jugar ya que no llegó la habilitación desde Uruguay, tras su paso por Fénix. En tanto que a los pocos minutos del cierre del partido en el 15 de Abril se conoció que Unión había llegado a un acuerdo para sumar a Patricio Tanda, capitán de la Reserva de la Racing.

Pero no todo terminará allí, ya que como manifestó Cristian González deben seguir llegando jugadores, sobre todo para potenciar los puestos que quedaron debilitados tras las salidas de jugadores clave en el plantel como Imanol Machuca y Yeison Gordillo, mientras que también en cuanto a cantidad tras las partidas de Bryan Castrillón, Thiago Vecino y Junior Marabel.

En ese sentido, se conoció que Unión puso la mira en Tiago Banega, exmediocampista de Patronato, autor del gol del triunfo en la final de la Copa Argentina ante Talleres, quien se encuentra actualmente en Arsenal de Sarandí. Este jugador sería uno de los próximos a anunciar como refuerzo.

Nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y criado en Primero de Mayo, el mediocampista Tiago Banega de 24 años se formó en Defensores de Pronunciamiento, club en el que debutó con apenas 14 años. Sus cualidades despertaron rápidamente el interés de equipos de Primera: entre ellos, Gimnasia.

Sin embargo, el Lobo no le dio la pensión, razón por la cual el pase no se realizó. Luca Marcogiuseppe fue quien se fijó en él durante su paso por el cuadro platense, pero recién pudo dirigirlo cuando asumió en la Quinta de Racing, donde el volante hizo el resto de su etapa formativa. En la Academia subió a Reserva a mediados del 2019 y, apenas seis meses después, Sebastián Beccacece lo subió al primer equipo, con el que hizo su debut el 26 de enero del 2020. Para colmo, al partido siguiente, marcó su primer gol, frente a Argentinos Juniors.

En julio del 2021, tras rotar entre titularidades y suplencias en el conjunto de Avellaneda, en donde anotó tres goles en total, salió en busca de minutos a Patronato. El elenco entrerriano lo adquirió a préstamo, hasta finales del 2022. En el Patrón no pudo consolidarse en el once inicial, pese a que jugó 33 partidos. Más allá de no ser una fija, Tiago Banega ingresó en el primer tiempo de la final, por la lesión de Franco Leys, y tuvo la fortuna de anotar el gol con el que su equipo conquistó el título.

Tiago Banega viene de jugar 15 partidos en lo que va del año con Arsenal, donde en 12 fue titular, en tres ingresó desde el banco y fue reemplazado en siete ocasiones (anotó un gol). Su último partido fue en la victoria 2-0 ante Colón, de la última fecha del Torneo de la Liga Profesional, cuando ingresó en el complemento. No fue convocado para la 1ª fecha en la derrota de este domingo ante Instituto, en Sarandí.