Tomás Durso y Fernando Díaz, las caras nuevas que Unión nunca llegó a ver en cancha

Unión terminó el año sin minutos para el arquero Tomás Durso y el paraguayo Fernando Díaz. Mismo escenario, pero con diferentes historias. ¿Seguirá?

La caída ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril 2-1 le puso punto final a una temporada que tuvo dos capítulos diferentes para Unión . De la angustia a la ilusión. Un Apertura donde fue último, al igual que la Sudamericana y en la segunda parte del año el equipo cambió el chip, escaló posiciones, se salvó del descenso y terminó codeándose arriba.

Entre esos contrastes, hubo un detalle que pasó inadvertido para muchos pero que dejó una marca en el armado del plantel. Con la llegada de Leonardo Madelón se mantuvo la base y se potenciaron algunos sectores. Apostó a retocar más que a revolucionar.

Las dos incorporaciones que no jugaron en Unión

Pero hay dos nombres que quedaron fuera de la foto deportiva: Tomás Durso y Fernando Díaz. Los únicos refuerzos que no sumaron ni un segundo.

El caso de Durso es simple de explicar. Llegó último y se encontró con un obstáculo que nunca pudo mover: Matías Tagliamonte, que atravesó un semestre de enorme solidez y casi sin fisuras. En ese contexto, el golero que vino desde Atlético Tucumán se transformó en una alternativa lejana.

Pero lo del paraguayo es otra historia, porque fue uno de los primeros que llegó para esta parte del año con aspiraciones de ser el nuevo 3 (también podía ser central). Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Leonardo Madelón nunca terminó de confiar en é y en una ocasión expresó que le estaba "costado la adaptación". Con el correr de los partidos, el defensor quedó cada vez más relegado, casi sin apariciones en la lista de convocados.

Fernando Díaz El caso de Fernando Díaz en Unión sigue llamando la atención. Prensa Unión

Ahora muchos se preguntan si seguirá el año que viene, porque claramente perdió rendimiento y nunca pudo captar la atención del técnico.