Unión evalúa los contratos 2025: seis jugadores quedan en duda para la próxima temporada

El cierre de año encuentra a Unión frente a decisiones determinantes sobre sus contratos 2025, con jugadores a préstamo y otros con vínculo próximo a vencer. El club debe resolver continuidades, negociar valores y definir quiénes formarán parte del plantel en 2026, considerando situaciones contractuales diferentes y montos a acordar con clubes dueños de pases.

El arquero finalizará su préstamo el 31 de diciembre de 2025 y su pase pertenece a Racing Club . En cuanto a su continuidad, Unión posee una opción de compra por el 50% de su ficha , cuyo valor asciende a 500 mil dólares , monto que debería abonarle a la institución de Avellaneda para retenerlo.

Jerónimo Dómina – delantero (pertenece a Unión)

El joven atacante termina su contrato el 31 de diciembre de 2025, luego de protagonizar una novela mediática finalmente va a irse de Unión en condición de libre. El delantero de 20 años tendría un acuerdo de palabra con el Cádiz, actualmente en la segunda división española, para sumarse al club luego de que finalice su contrato a fin de este año. Al club santafesino solo le quedarían alrededor de 400.000 euros en calidad de derechos de formación.

Mauricio Martínez – mediocampista (a préstamo)

El volante finaliza su préstamo el 31 de diciembre de 2025 y su ficha pertenece a Rosario Central, que fijó una opción de compra de 350 mil dólares que Unión deberá negociar. Su continuidad sigue abierta, pero su presente inclina la balanza: disputó 38 partidos, marcó 3 goles y se consolidó como titular indiscutido y pieza clave para Leo Madelón. Su deseo también está claro: “si puedo elegir, quiero quedarme en Unión”, afirmó “Caramelo” Martínez.

Ezequiel Cañete – mediocampista (pertenece a Unión)

El vínculo del jugador con Unión finaliza el 31 de diciembre de 2025, el club está en condiciones de renovarlo de manera directa. En el Tatengue casi no tuvo participación: apenas sumó minutos en apenas dos partidos. Su último tramo con rodaje real fue en Banfield, donde entre 2022 y 2024 acumuló 35 encuentros. Tanto Kily González como Leo Madelón consideraron que Ezequiel esté en condiciones de competir seriamente por un lugar en el equipo.

Diego Díaz – delantero (pertenece a Unión)

El contrato de Diego Armando Díaz con Unión vence el 31 de diciembre de 2025 y su continuidad dependerá de una negociación interna. El club cuenta con opción de compra, ya que el pase pertenece a Sportivo Las Parejas. El delantero suma 20 partidos en Unión, con 306 minutos jugados y dos goles convertidos en el Tate. Llegó como una apuesta por un jugador del ascenso, buscando proyección en la máxima categoría.

Lucas Gamba – delantero (pertenece a Unión)

Lucas Gamba arribó a Unión en diciembre de 2023 y firmó un vínculo por dos años que finalizará el 31 de diciembre de 2025. La decisión de renovar o no quedará en manos del club, aunque el panorama aparece complejo: con 38 años, hoy es el cuarto delantero en la consideración del cuerpo técnico, por detrás de Cristian Tarragona, Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia.