Torrén: "Pasé un año maravilloso en Unión, lo di todo"

Miguel Torrén, una de las bajas de Unión

Uno de los jugadores que se fue en este receso es el experimentado defensor Miguel Torrén, quien decidió aceptar una oferta de Bolívar de Bolivia, que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

De esta manera, Miguel Torrén se sumó a las bajas, entre otros, de Nicolás Campisi, Tiago Banega, Patricio Tanda, Enzo Roldán, Gonzalo Morales, Nicolás Orsini, Simón Rivero y Adrián Balboa.

En tanto que el mercado de pases más allá de estas salidas también mantiene alerta a Unión en relación a interés que vienen mostrando Talleres y Belgrano por Joaquín Mosqueira, y la posibilidad que algún equipo llegue con la decisión de activar la cláusula de salida de Franco Pardo.

Mientras tanto, Miguel Torrén se refirió a lo que significó su paso por Unión, y lo que representa a esta altura de su carrera que un poderoso del continente como Bolívar lo busque para disputar la Copa Libertadores.

Miguel Torrén, quien tras su salida de Unión firmó un contrato por un año con el conjunto boliviano, indicó: “Bolívar me buscaba desde el año pasado".

"Fue todo muy rápido pero es una posibilidad que quiero aprovechar. El club Bolívar me venía buscando desde el año pasado, Cristian González (DT) me dejó salir", sostuvo y recordó: "Antes de poner la firma en Unión me habían llamado, mandado la propuesta pero como soy un hombre de palabra y decidí quedarme acá“.

Lo que significó Unión para Miguel Torrén

Luego hizo un balance de su paso por Unión y afirmó que, "pasé un año maravilloso y me voy con la tranquilidad de haberlo entregado todo desde el lugar que me tocó. No he jugado como uno pretendía pero siempre apoyé y tiré para adelante desde el lugar que me tocaba, ayudando a todos mis compañeros. Me quedo con esa tranquilidad de que lo di todo”, insistió.

Al margen de Unión y Cerro Porteño, Torrén pasó por otros clubes como Newell's y Argentinos. Disputó con la Argentina el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2007 dirigido por Hugo Tocalli. Jugó 5 partidos y obtuvo el subcampeonato, clasificando así con el sub-20 de su país al Mundial Sub-20 de 2007 y fue pre convocado a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Torrén cubrirá en Bolívar la plaza que dejó vacante el uruguayo Renzo Orihuela.

