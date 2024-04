"Un 75% de los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance"

Para luego agregar "Se les dio la posibilidad de expresarse y la votación fue muy contundente, un 75% a 25% y muchas de las objeciones están respaldas por nuestro estatuto. Siempre algunos muestran disconformidad, pero valoro la actitud del casi 90% de los socios que se hicieron presentes".

La Asamblea tuvo un grado de política, se expresó gente que hizo condideraciones que no correspondían o que son mentiras. La concurrencia no fue importantísima como la vez anterior, pero fue importante, de aproximandamente 400 socios. Pero es importante que la aprobación se haya dado con el 75%, se hizo un conteo, pero era visible la diferencia entre la aprobacion y la no aprobación".