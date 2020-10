Un exayudante de Madelón en Unión inicia su carrera como DT

Sin embargo, según publicó el sitio pilaradiario, "Luca Marcogiuseppe se convirtió este domingo en el nuevo entrenador de Real Pilar para afrontar el próximo campeonato de la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)".

El director técnico fue presentado este lunes por la mañana al plantel del Monarca y desde el martes estará al frente de los entrenamientos para encarar el certamen que todavía no definió su formato.

El nuevo entrenador tendrá como ayudante de campo a Omar Pouzo y a Joaquín Medrano como preparador físico.

El sucesor de Tomás Arrotea Molina ya se puso al frente del equipo, que hasta el lunes dirigía interinamente Pedro ‘Willy’ Barrios. Junto a los dirigentes comenzó a delinear su agenda de trabajo pensando en la competencia que afrontará el Rey desde el próximo 21 de noviembre.

“Estaba esperando para dirigir un club de Primera o Nacional. Pero me decidí por dirigir a Real Pilar en la C porque es un proyecto muy serio. Si era otro club de la categoría no lo aceptaba”, expresó el flamante entrenador.

El oriundo de Concordia (Entre Ríos), exayudante de Madelón en Unión, se describe como “Bielsista” asumiendo el protagonismo de sus equipos. “Me gusta que mis equipos sean protagonistas. Asumimos el protagonismo a partir de la recuperación rápida de la pelota, la presión alta, con proyección de los laterales. Por cómo se vaya dando el partido aplicaremos el sistema táctico. Además hay que trabajar mucho para achicar el margen de error, que no quede ningún detalle suelto”, destacó en diálogo con El Diario.

Marcogiuseppe tiene en su currículum un origen como entrenador en el Club Salto Grande (2004-11) y tiene experiencia internacional junto a Marcelo Bielsa. Fue asistente del Loco en la temporada 2011-12 en Athletic Club de Bilbao.

marcogiuseppe-933×517 1 Luca Marcogiuseppe le dio un gran salto de calidad al cuerpo técnico de Madelón en Unión.

Luego regresó a la Argentina y pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club y Unión de Santa Fe. Siempre como entrenador asistente y especializado en la edición de videos, ahora será el turno de encabezar el proyecto del Monarca en la 2020-21 de la C.

“Será mi primera experiencia como entrenador en Primera División. Pero ya tuve la oportunidad de dirigir en Salto Grande, en la reserva de Gimnasia con Pedro Troglio y Unión con Leonardo Madelón, en las inferiores de Racing”, remarcó.

En su paso por la Academia de Avellaneda dirigió en las inferiores y allí tuvo a Augusto Lotti entre sus pupilos. Ambos siguieron juntos también en Unión de Santa Fe.

El delantero, que hoy defiende los colores de Atlético Tucumán, equipo a punto de estrenarse en la Copa Sudamericana ante Independiente (este jueves), se mostró muy contento con la decisión de Real Pilar de contratar a Marcogiuseppe. “Terrible técnico, un genio. Sabe muchísimo, labura muy bien. Además es un tipo 10 puntos. Ojalá le vaya bien”, señaló Lotti en charla con El Diario.

Trayectoria

Marcogiuseppe es profesor nacional y licenciado en Educación Física, coach ontológico y experto en coaching deportivo y psicología del alto rendimiento, además de director técnico nacional de fútbol en ATFA. También se destaca como analista y editor de videos de jugadores como de equipos.

clubes Luca Marcogiuseppe conformó el cuerpo técnico. En Argentina estuvo en Club Salto Grande (2004-11), Gimnasia La Plata (2012-15), Racing (2016/17) y Unión de Santa Fe (2017-20); y en España acompañando a Marcelo Bielsa en Athletic Club de Bilbao (2011-12).