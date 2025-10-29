La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

Uno Santa Fe | Unión | Unión

29 de octubre 2025 · 17:44hs
La reserva de Unión cerró la fase regular de Clausura Proyección con una victoria en el predio Armando Pérez de Córdoba por 2-0 ante Belgrano, dando un golpe importante y ratificando su gran presente futbolístico, por la fecha 16 de la zona A. Ahora espera por su rival en los playoffs.

• LEER MÁS: Colazo: "Cambiamos la mentalidad en Unión y ahora vamos por algo más importante"

El Tatengue mostró carácter y eficacia para quedarse con los tres puntos lejos de casa. Juan Ignacio Peralta abrió el marcador con una definición precisa, mientras que Thiago Fernández amplió la ventaja y selló el resultado que dejó sin reacción al conjunto cordobés.

Con este triunfo, Unión alcanzó los 28 puntos y solo aguardar por su próximo rival. El equipo se ubica cuarto, aunque podría ser desplazado por Huracán (26), que aún debe jugar, en la pelea por la ventaja de localía en los playoffs.

Más allá de la tabla, la actuación en Córdoba confirmó la evolución del plantel juvenil rojiblanco, que cierra el año con solidez, identidad de juego y la ilusión intacta de seguir avanzando en la competencia.

• LEER MÁS: Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Formaciones de Belgrano y Unión

Belgrano: Matías Daniele; Tiago Gaona, Agustín Méndez, Agustín Falcón, Santino Gatti, Agustín Griguol, Julián Núñez, Gastón Martínez, Fabricio Mendieta, Agustín Caciorgna y Santiago Acosta. DT: Norberto Fernández.

Unión: Federico Gomes Gerth; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Emilio Giaccone y Mateo Peresutti; Santino Sottocorno, Bautista Pérez y Ricardo Solbes; e Ignacio Pedano. DT: Nicolás Vazzoler.

