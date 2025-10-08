Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión finalmente presentará un informe económico tras el bono extra de la fecha 9?

Las semanas pasaron y Unión todavía no difundió el tradicional informe económico luego de que dispone el Día del Club o bono extra. ¿Ya no es prioridad?

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2025 · 14:55hs
Pasaron las semanas y en Unión aún no hay novedades sobre el informe económico del partido ante Independiente Rivadavia, cuando se aplicó el Día del Club y se cobró un bono extra de 15.000 pesos a los hinchas para ingresar al estadio 15 de Abril.

Desde hace varios años, la institución mantiene la costumbre de publicar los ingresos obtenidos cada vez que se decreta esta jornada especial, pero en esta ocasión el detalle todavía no fue difundido.

Sin indicios del informe económico en Unión

El cotejo frente a la Lepra mendocina se jugó con una concurrencia menor a la habitual, justamente por el costo adicional que debieron afrontar los socios, lo que representó un golpe económico en un contexto complejo. Quienes más lo sintieron fueron lo grupos familiares. Algo razonable, por cierto. De todos modos, el marco en las tribunas fue igualmente destacado.

Los hinchas de Uni&oacute;n tuvieron que pagar un bono extra de 15.000 pesos en la fecha 9.

Los hinchas de Unión tuvieron que pagar un bono extra de 15.000 pesos en la fecha 9.

Con el correr de los partidos y el paso de las semanas, algunas voces comenzaron a señalar que el tema “ya prescribió” y que el informe no se publicaría, a diferencia de ocasiones anteriores. Pese a eso, buena parte de los socios y simpatizantes mantienen la expectativa. Sobre todo, porque el presidente Luis Spahn en su momento deslizó quera un esfuerzo necesario de pagar media cuota extra para equilibrar las arcas después de un primer semestre con muchas inversiones. No se decidió antes porque la campaña fue mala y se aprovechó este momento de esplendor del equipo peleando arriba.

Por eso, el silencio actual sorprende y genera ruido en la gente. ¿Presentará Unión el informe econónimo o no es prioritario?

