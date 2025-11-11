Asoma el día y la hora de la visita de Unión a Belgrano en Córdoba

Unión, ya clasificado a los playoffs, buscará defender su lugar entre los líderes para arrancar como local, cuando visite a Belgrano en Córdoba.

El partido entre Belgrano y Unión, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, no se jugará el domingo como se especulaba. La razón es la coincidencia geográfica con otro encuentro en Córdoba: el clásico entre Instituto y Talleres, que se disputará ese mismo día en Alta Córdoba. Por motivos de seguridad, la Liga Profesional analiza reprogramar el encuentro del “Tatengue” para el lunes 17 de noviembre.

La programación de la fecha final del campeonato está condicionada por múltiples factores. El sábado 15 será el turno de los equipos que luchan por mantener la categoría, ya que ese día se definirán los dos descensos a la Primera Nacional.

Según la situación actual, San Martín de San Juan estaría bajando por la tabla de promedios, mientras que Godoy Cruz descendería por la tabla anual. El Tomba recibirá a Deportivo Riestra, mientras que el Santo sanjuanino visitará a Aldosivi en Mar del Plata.

Recién a partir del domingo 16 se jugarán los partidos que definirán los últimos clasificados a los playoffs del Clausura. En esa instancia ya tienen asegurado su lugar Boca y Unión en la Zona A, junto a Rosario Central, Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo en la Zona B.

Belgrano-Unión, clave para ambos

El duelo entre Belgrano y Unión cobra especial importancia, no solo por la posibilidad de modificar posiciones en la tabla, sino también porque podría definir la ubicación final del Tatengue de cara a los cruces de octavos. Por lo que trascendió, el compromiso en el Gigante de Alberdi se disputaría el lunes, cerrando la jornada y dando por concluida la fase regular del torneo. El cotejo comenzaría a las 17.

La Liga Profesional dará a conocer en las próximas horas la programación oficial de la fecha, aunque todo indica que el conjunto santafesino cerrará su participación entre semana, con la mira puesta en los playoffs que se jugarán a partir del fin de semana siguiente.