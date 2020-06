Unión acelera en busca del nuevo técnico

Este lunes comienza un mes determinante en el año, ya que finalizan varios contratos. El tan mencionado 30 de junio del que quizás antes no se hablaba tanto. Mucho más en Unión, que aún no tiene técnico y eso resulta crucial en este sentido. Más que nada porque es quién decidirá los jugadores que seguirán y los que no. Vale recordar que gran parte de la base titular termina vínculo y eso genera incertidumbre. Sobre todo en los jugadores.

La gran apuesta de la dirigencia era Sergio Rodina, con quien tenían un importante avance desde lo contractual y ni hablar de lo deportivo, con un equipo afianzado –pese a la quinta de los descensos hasta 2022– y la vidriera que significa jugar la Copa Sudamericana, que todavía no tiene una fecha definitiva de continuidad. Sin embargo, el DT no quiso saber nada con trasladarse a Santa Fe y optó por quedarse en Arsenal, con quien renovará por dos años.

Rondina.png Sergio Rodina prefirió quedarse en Arsenal

Esto llevó al presidente Luis Spahn y el secretario deportivo Martín Zuccarelli a analizar nuevas opciones. Las expectativas dieron un vuelco inesperado, pero no quedó otra, ya que el tiempo es mucho más acotado que antes. ¿El tema es ver hasta cuándo quiere ahorrarse el sueldo del DT Unión? Por eso la idea es acelerar en las negociaciones.

Por el momento, no hay un nombre que tenga un consenso general. En varios medios Silvio Rudman contó sus ansias de tener una oportunidad. Su última experiencia fue en Monagas de Venezuela y es recomendado por José Pekerman, pero todavía no hubo nada concreto.

NéstorRaúl.jpg Néstor Gorosito finaliza el 30 de junio su contrato con Tigre y es otra de las posibilidades

Quizás el que se lleva la mayor atención es Néstor Gorosito, que termina contrato con Tigre, al que le dio la prioridad. Varias veces se le consultó sobre sondeos del Tate y nunca los admitió. Sí mencionó que lo llamaron de Central Córdoba, pero solo quedó en eso. Después, son más rumores que algo certero.

Desde Walter Coyette, Claudio Vivas, Gustavo Coleoni y Pedro Troglio llegaron a la danza de nombres, pero la dirigencia se mantiene firme en no dar pistas. También podrían ingresar en la puja Marcelo Mosset, actual DT de la reserva, y Eduardo Magnín, que dejó un gran recuerdo con su trabajo en las inferiores, pero que debió irse por sus diferencias con Leonardo Madelón.

Marcelo Mosset 1.jpg.jpeg Marcelo Mosset todavía no pierde las esperanzas de ser considerado como técnico de Unión

Si bien es cierto que Unión tiene un poco de margen para pensar en el presupuesto para el nuevo técnico, ya que el salario de Madelón era uno de los más altos de Argentina, tampoco tiene para derrochar, ya que la cuarentena por la pandemia del coronavirus generó pocos ingresos y la crisis afloró.

Está claro que los popes rojiblancos no quieren equivocarse en la elección, pero el margen ya no es el mismo. Por eso se esperan definiciones para los próximos días, ya que hay temas que deben resolverse con el flamante estratega. ¿Quién será el reemplazante de Leonardo Madelón?