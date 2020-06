Alí: "La final del 79 fue más importante que el Ascenso del 89"

Fernando Husef Alí es el máximo goleador en la historia de Unión y además fue entrenador del equipo con Nery Pumpido en el rol de mánager y bajo la conducción de Luis Sphan. Justamente en una extensa charla con Emiliano Nunia a través del Instagram Live, el Turco se sacó el cassette y habló de todo.

Consultado si el Ascenso de 1989 fue el hecho más trascendente en la historia de Unión, el exdelantero respondió: "El ascenso de 1989 tuvo trascendencia porque fue ante el clásico rival, pero creo que hubo varios ascensos en el club. Resalta el hecho de haberle ganado la final a Colón. Pero en Unión hay un suceso donde se llega a una final ante River y sin perder ambos partidos, no fuimos campeones por un tema reglamentario y de escritorio".

"Para mí, esa final del 79 ocupa un lugar más importante que el ascenso del 89. Es lo que pienso y creo. El año 78, 79 y 80 y peleamos todos los campeonatos. Éramos un equipo que estábamos para llegar a las finales. Nos dolió mucho, porque no perdimos ningún partido y se definió por goles de visitante", sentenció.

En otro trato de la entrevista, se refirió a la actual relación que lo une con el presidente de Unión Luis Sphan "Nosotros hemos tenido un reconocimiento de los 40 años, la última vez que vino River, te estoy hablando de manera general y no particular. En forma individual, no tengo el reconocimiento que a lo mejor se le hace a otros ex jugadores en distintos clubes", opinó.

Para luego agregar "Soy consciente de eso, pero siempre estoy dispuesto a apoyar al club por los hinchas, tenemos buena relación con peñas y filiales, estamos siempre cerca del club, pero precisamente en tu pregunta, no somos consultados como deberíamos ser y tampoco tenemos ese "mimo" que deberíamos tener por ser parte de la historia del club, no lo tenemos. El reconocimiento de la gente es lo mejor y lo fundamental y gracias a Dios no me faltó nunca".

A la hora de hablar sobre Nery Pumpido dijo: "Pasamos muchísimas juntos, desde que llegué a Santa Fe y no solamente en una cancha de fútbol, después estuvimos en Paraguay, ganamos la Libertadores, fuimos a México y hasta Arabia Saudita, desde ahora tenemos una relación no de la mejor forma posible, pero si de respeto y saludo. Creo que con Nery después de haber compartido tantas cosas juntas nos merecemos ese respeto. Uno siempre esta abierto para tomar un café cuando sea necesario y ojalá que se dé en cualquier momento, porque se trata de una relación de muchísimo tiempo juntos y momentos compartidos".