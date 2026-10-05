Unión no encuentra el rumbo y Madelón se juega mucho más que tres puntos

La tercera derrota consecutiva de Unión encendió las alarmas: Madelón puso en duda su continuidad y el próximo partido será clave para su futuro.

La caída 3-0 ante Boca profundizó el mal momento de Unión y dejó a Leonardo Madelón nuevamente bajo la lupa. El entrenador atraviesa una situación delicada después de tres derrotas consecutivas y deberá encontrar respuestas inmediatas. Con Defensa y Justicia como próximo desafío, el margen de error se achica y su continuidad quedó directamente ligada al rendimiento del equipo hoy.

LEER MÁS: La muy floja campaña de Unión como visitante en lo que va del 2026

Un ciclo que perdió margen

El presente de Unión modificó el escenario alrededor de Madelón. Las caídas frente a Talleres, Independiente y Boca golpearon las expectativas que había generado el equipo durante los últimos torneos y dejaron al entrenador ante una instancia decisiva.

LEER MÁS: El plan de Madelón para levantar a Unión: cambio de esquema y variantes

En los 54 partidos contemplados en este período, Madelón registra 18 triunfos, 16 empates y 20 derrotas. Unión convirtió 74 goles y recibió 68, con una diferencia favorable de seis tantos y una efectividad general del 43,21%.

Más allá del balance global, el dato que genera preocupación es que las derrotas superan a las victorias. Además, el rendimiento reciente muestra un retroceso: en las últimas tres fechas, el equipo no sumó puntos y recibió siete goles.

Defensa y Justicia aparece como una prueba determinante

El próximo compromiso ante Defensa y Justicia adquiere un peso especial por el momento que atraviesa el equipo. Madelón necesita una reacción para modificar la tendencia y sostener un ciclo que tuvo etapas de resultados positivos.

El Apertura 2026 había mostrado una versión competitiva de Unión. En 17 encuentros de fase regular, el equipo consiguió seis victorias, seis empates y cinco derrotas, con 26 goles a favor y 20 en contra. Luego venció a Independiente Rivadavia en octavos de final, antes de quedar eliminado ante Belgrano.

También hubo un rendimiento destacado durante el Clausura 2025, con seis triunfos, siete empates y cinco derrotas en 18 partidos, además de una efectividad del 46,30%.

Ahora, el escenario es diferente. En el Clausura 2026, Unión acumula cuatro victorias, un empate y seis derrotas en 11 jornadas. La efectividad cayó al 39,39% y el equipo recibió 19 goles.

El partido ante Defensa y Justicia será, entonces, mucho más que una nueva fecha para Unión. Madelón llega condicionado por los últimos resultados y necesita que el equipo vuelva a mostrar una respuesta futbolística y anímica. La dirigencia tendrá la última palabra, pero el próximo resultado puede ser determinante para saber si el entrenador continúa al frente del Tatengue o si el ciclo llega a su fin.