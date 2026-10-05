Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no encuentra el rumbo y Madelón se juega mucho más que tres puntos

La tercera derrota consecutiva de Unión encendió las alarmas: Madelón puso en duda su continuidad y el próximo partido será clave para su futuro.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 14:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión no encuentra el rumbo y Madelón se juega mucho más que tres puntos

Getty

La caída 3-0 ante Boca profundizó el mal momento de Unión y dejó a Leonardo Madelón nuevamente bajo la lupa. El entrenador atraviesa una situación delicada después de tres derrotas consecutivas y deberá encontrar respuestas inmediatas. Con Defensa y Justicia como próximo desafío, el margen de error se achica y su continuidad quedó directamente ligada al rendimiento del equipo hoy.

LEER MÁS: La muy floja campaña de Unión como visitante en lo que va del 2026

Un ciclo que perdió margen

El presente de Unión modificó el escenario alrededor de Madelón. Las caídas frente a Talleres, Independiente y Boca golpearon las expectativas que había generado el equipo durante los últimos torneos y dejaron al entrenador ante una instancia decisiva.

LEER MÁS: El plan de Madelón para levantar a Unión: cambio de esquema y variantes

En los 54 partidos contemplados en este período, Madelón registra 18 triunfos, 16 empates y 20 derrotas. Unión convirtió 74 goles y recibió 68, con una diferencia favorable de seis tantos y una efectividad general del 43,21%.

Más allá del balance global, el dato que genera preocupación es que las derrotas superan a las victorias. Además, el rendimiento reciente muestra un retroceso: en las últimas tres fechas, el equipo no sumó puntos y recibió siete goles.

Defensa y Justicia aparece como una prueba determinante

El próximo compromiso ante Defensa y Justicia adquiere un peso especial por el momento que atraviesa el equipo. Madelón necesita una reacción para modificar la tendencia y sostener un ciclo que tuvo etapas de resultados positivos.

El Apertura 2026 había mostrado una versión competitiva de Unión. En 17 encuentros de fase regular, el equipo consiguió seis victorias, seis empates y cinco derrotas, con 26 goles a favor y 20 en contra. Luego venció a Independiente Rivadavia en octavos de final, antes de quedar eliminado ante Belgrano.

También hubo un rendimiento destacado durante el Clausura 2025, con seis triunfos, siete empates y cinco derrotas en 18 partidos, además de una efectividad del 46,30%.

Ahora, el escenario es diferente. En el Clausura 2026, Unión acumula cuatro victorias, un empate y seis derrotas en 11 jornadas. La efectividad cayó al 39,39% y el equipo recibió 19 goles.

El partido ante Defensa y Justicia será, entonces, mucho más que una nueva fecha para Unión. Madelón llega condicionado por los últimos resultados y necesita que el equipo vuelva a mostrar una respuesta futbolística y anímica. La dirigencia tendrá la última palabra, pero el próximo resultado puede ser determinante para saber si el entrenador continúa al frente del Tatengue o si el ciclo llega a su fin.

Unión Madelón Boca continuidad
Noticias relacionadas
union en crisis: fuera de los playoffs, madelon en jaque y la permanencia ahora como prioridad

Unión en crisis: fuera de los playoffs, Madelón en jaque y la permanencia ahora como prioridad

a las chicas de union se les escapo en el final el triunfo ante ferro

A las chicas de Unión se les escapó en el final el triunfo ante Ferro

union oficializo el retorno de martin gomez para la liga argentina

Unión oficializó el retorno de Martín Gómez para la Liga Argentina

Por primera vez en el Torneo Clausura, Augusto Solari estará en el banco de Unión.

Una sorpresa sobresale en los convocados de Unión para visitar a Boca

Lo último

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Último Momento
Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Kane sobre Messi, tras la semifinal: Un jugador increíble y muy humilde

Kane sobre Messi, tras la semifinal: "Un jugador increíble y muy humilde"

El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

Ovación
Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"