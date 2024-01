Después de tener continuidad de Barnechea de la Segunda División de Chile, Matías Gallegos soñaba con pelear un lugar en Unión. Sin embargo, no pudo convencer a Cristian González y por eso, no formó parte de la delegación que estuvo en Uruguay para participar de la Serie Río de La Plata.

Entonces comenzó a analizar alternativas mientras entrenaba de manera diferenciada. Igual, ya de ante manos sabía que no la tenía fácil, porque venía de varios préstamos y lejos de la órbita del entrenador, que no lo conocía. Con un puñado de prácticas no le iba a alcanzar.

Pero por tener contrato hasta diciembre se presentó. Es así como por estas horas estaría por rescindir su vínculo -si acaso ya no lo hizo- y continuaría su carrera en Aldosivi. Medios de Mar de Plata ya manejan la información, cuando parecía que se apostaba por Tomás Sandoval en Colón.

Talleres Unión Matías Gallegos.jpg Matías Gallegos rescinde con Unión y continuaría su carrera en Aldosivi. Télam

Un Matías Gallegos, de 26 años (15 de mayo de 1997), que en Chile disputó 26 partidos y marcó seis goles. Mientras que en Unión jugó 37 y marcó cuatro. Uno de ellos muy recordado por ser el que liquidó la historia en la goleada ante Junior 4-0 en Colombia para sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Su salida no iba a ser difícil, pero sí los términos. Aunque primó el sentido común y el delantero se queda con el pase en su poder. Aldosivi sería su próximo destino.