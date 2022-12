Unión analiza distintas alternativas para la zaga central

En las últimas horas trascendió el nombre del zaguero paraguayo Pablo Adorno. Tiene 26 años, es zurdo y su último club fue Huracán en el primer semestre de este año. Pero en el Globo apenas jugó dos partidos y es por eso que rescindió antes su contrato. Así las cosas, retornó a Cerro Porteño pero no fue tenido en cuenta y en consecuencia rescindió su vínculo y quedó con el pase en su poder.

LEER MÁS: ¿Qué pasará con la Asamblea General en Unión?

Es un jugador que fue ofrecido y que tanto Munúa como la secretaría técnica lo están analizando. Pero la realidad indica que llegaron muchos ofrecimientos y es por eso que se están tomando el tiempo para definir. El marcador central que se sume al plantel, será para ser titular, acompañando en la zaga a Franco Calderón.

El presente de Adorno no es el mejor, ya que el último partido que jugó fue en abril con la camiseta de Huracán, dado que en el segundo semestre no tuvo acción en Cerro Porteño. De allí, que se trate de un ofrecimiento y por ahora no hay gestiones en curso. Por lo cual, habrá que esperar algunos días más para conocer quien vendrá a reforzar el bloque defensivo.