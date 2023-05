Unión arranca otra semana decisiva en el plano político

Las chicas de Unión no jugarán ante Sportivo Barracas

En diálogo con radio Sol Play 91.5 indicó que "uno trata de colaborar con los compañeros y aquellos que ponen desinteresadamente el esfuerzo en el club de sus amores. Estoy abocado a temas jurídicos que son importantes en Unión".

Más adelante, sobre Esquivel apuntó: "Lo que puedo decir es que está todo muy avanzado, la definición final la está llevando el presidente, está todo encaminado para que la transferencia se haga en estos días. Los números gruesos son los que trascendieron, no hay secretos. Los contratos más finos con el club y Lucas se está trabajando".

En referencia a Thiago Vecino, disparó: "De los rumores no tengo claro de donde salieron, es integrante del plantel, más allá de que se esté trabajando en el plantel de la ventana de julio, hay un contrato vigente, es lo que tenemos al día de hoy".

Y metiéndose de lleno en lo que viene no dudó en decir que "lo que quedó de la última reunión, donde todos la calificaron como positiva, vamos a trabajar con representantes de cada una de las listas, con el tema prioritario es la Asamblea, muy probablemente sea el jueves 1 de junio. Tema balance, memoria sin aprobar, queremos avanzar en acuerdos, tratar de cerrarlo. Es un tema importante donde claramente hay que avanzar".

En otro tramo de la charla soslayó que "coordinar las agendas del presidente de Unión y el resto no es sencillo, en este como en otros temas la idea es seguir con el diálogo, seguramente los representantes que se encarguen de cuestiones puntuales dirán presente. Hacer la reunión la próxima semana se habló en la primera. En la agenda de todos hay muchos temas pero lo prioritario es la Asamblea".

También hizo mención al dinero que no puede cobrar Unión, al decir que "con respecto a la cuestión puntual del dinero retenido por Conmebol ya estamos en condiciones de requerirlo, lo hicimos vía AFA, faltaba una papelería menor. Hicimos gestiones para que el dinero sea transferido a FIFA o cuenta de clubes donde estamos inhibidos, esto es por los dólares y el giro al exterior. Esperamos que sea una puerta que nos abran el camino, queremos llegar y levantar todas las inhibiciones".

Para luego, subrayar: "Lo de Vélez son 600.000 dólares que vencen a fin de junio, no habrá problemas. La deuda con Central, Belloso habló con Spahn, se comprometió al pago, pero iniciamos acciones judiciales, esperemos que se llegue a un acuerdo. San Lorenzo el juicio está a sentencia en primera instancia (empresa Galeno, quien hizo seguro de caución), esperemos tenerla en poco tiempo; Talleres viene pagando en cuotas".

En la parte final, volvió a recordar que "con Munúa está todo cerrado, sino no podría estar habilitado Méndez, el acuerdo de cierre está todo firmado. No es el número total, no los tengo presente, pero hay acuerdo y está todo firmado".