Unión avanza a paso firme y podría sumar al arquero Matías Mansilla

Ovación

3 de enero 2026 · 20:13hs
Cuando se confirmó que Matías Tagliamonte dejaba Unión para sumarse a Racing, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón le dijo al presidente Luis Spahn, que Matías Mansilla era el plan A para reforzar el arco.

Pero la negociación no era sencilla, dado que el arquero había sido repescado por Estudiantes y el Pincha quería tranferirlo al exterior, dado que a fin de año vence el vínculo con la institución platense.

Y Unión lo que pretendía era un préstamo, lo mismo que había ofrecido Deportivo Cali. Por ello, la situación se prolongaba en el tiempo y en consecuencia, la dirigencia tatengue comenzó a analizar otros nombres.

Sin embargo, sabiendo de la preferencia de Madelón por Mansilla, al cual conoce de su paso por Central Córdoba, la dirigencia de Unión aceleró las negociaciones con sus pares del Pincha.

La información indica que ambos clubes negocian un préstamo con cargo y opción de compra. Pero primero, Estudiantes debe extender por un año más el vínculo con Mansilla.

Incluso se menciona que Estudiantes ya habría dado el ok para ceder a Mansilla y lo que aún resta definir es el contrato que Unión le ofrecerá al arquero.

En caso de concretarse la operación, Unión estaría reemplazando a Tagliamonte con un arquero que en 2024 fue titular y clave para que Estudiantes se consagre campeón de la Copa de la Liga y del Trofeo de Campeones.

