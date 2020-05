Luego de la negativa de Sergio Rondina, ahora la dirigencia de Unión junto al secretario técnico Martín Zuccarelli deben orientar la búsqueda hacia otros lados para encontrar al sucesor de Leonardo Madelón. Al respecto, en charla con Aire de Santa Fe 91.1 habló de algunos nombres en cuestión y aseguró que irán por el plan B.

Consultado por lo que viene, manifestó: "Debemos seguir evaluando alternativas, todos saben que hay otros nombres en consideración y que dentro de esos nombres el elegido era el de Sergio (Rondina). Ahora hay que continuar evaluando los nombres que hay en carpeta y tratar de tener alguna charla en los próximos días con algún entrenador" .

Al preguntarle si Eduardo Magnín tiene chances de ser el técnico respondió: "Trato de ser muy cauto cuando me preguntan por nombres puntuales, mucho más con Eduardo por su relación con el club. No soy de hablar de casos puntuales, hay una serie de nombres que estaban en segundo orden, por si no se daba lo de Sergio y entiendo que avanzaremos sobre eso".

LEER MÁS: Zuccarelli: "La negativa de Rondina no fue por un tema económico"

A la hora de mencionar otros nombres, el secretario técnico relató: "Vojvoda tiene un contrato firmado en Chile (Unión La Calera), está haciendo una buena campaña y el equipo está cerca de los puestos de Copa Libertadores. Y tiene un proyecto muy ambicioso desde lo deportivo para su carrera, por lo cual no hay muchas chances que Vojvoda venga a la Argentina. Y respecto al nombre de Coleoni, no hablamos de él con los integrantes de la Subcomisión de Fútbol".

Sobre la conformación del plantel dijo: "Queríamos tener la palabra del nuevo entrenador, acerca de qué jugadores quería tener en el plantel y cuales no. Unión es un club que está muy bien administrado y así lo expresaron los jugadores en los últimos tiempos respecto a los cobros. Cuando hablaron los capitanes de todos los clubes, allí se enteraron que Unión estaba al día y que otros clubes tenían varios meses adeudados. Y en relación al futuro, la idea no es modificar esta situación. Por ahora no avanzamos en la renovación de ningún futbolista".