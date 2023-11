Castrillón, con chances de sumarse a Junior tras pasar sin pena ni gloria por Unión

Muchos todavía no pueden entender qué pasó con el colombiano Bryan Castrillón en Unión. Arrancó con todo en sus primeros partidos, pero luego cayó en la medianía hasta perder terreno. Como que le encontraron la vuelta a su estilo de juego en Argentina. Luego con la partida de Gustavo Munúa tuvo minutos en cuenta gotas, pero sí era tenido en cuenta. Primero con Sebastián Méndez y luego con Cristian González.

Sin embargo, luego del torneo de la Liga Profesional se fue ante la promesa de su representante de tener un nuevo destino, pero de golpe apareció en el predio para retomar las prácticas. En este caso, al margen del plantel y fuera de la órbita de Kily, que dijo era "un tema cerrado" en una de las conferencias de prensa.

Pese a que nunca hubo una palabra oficial, el motivo es que el cafetero no pudo encontrar club y por eso no le quedó otra que volver a Santa Fe, donde tenía contrato. No cayó bien su alejamiento sin despedirse y el cuerpo técnico lo dejó directamente relegado, teniendo que trabajar incluso con la reserva.

Arsenal Unión Bryan Castrillón.jpg Bryan Castrillón termina su préstamo en Unión y podría recalar en Junior. Télam

Con este escenario, todo deparaba en que trabaje solo en lo físico lejos del plantel profesional hasta la finalización de vínculo el 31 de diciembre. Pero es un hecho que desde este miércoles ya no estará, al quedar el plantel licenciado.

Esto no quiere decir que en este tiempo parado no haya tenido sondeos. Informaciones que llegan desde Colombia indican un acercamiento entre Independiente Medellín (DIM), dueño de su pase, y Junior. Habría importantes avances en los números.

Un paso con poco para resaltar de Bryan Castrillón en Unión, donde disputó 38 partidos y marcó cuatro goles. Un jugador encarador y desequilibrante en el mano a mano, que no se terminó de adaptar al fútbol y eso le costó el lugar. Después, situaciones extradeportivas directamente lo sacaron del mapa. Así es que como termina su primera experiencia en el fútbol de los campeones del mundo.