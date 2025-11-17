Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión buscará blindar su localía ante un necesitadísimo Belgrano en Córdoba

Unión visitará a Belgrano, con el objetivo de terminar entre los primeros cuatro equipos de la Zona A del Clausura. El cotejo se juega a las 17 en Córdoba.

17 de noviembre 2025 · 07:42hs
Unión y Belgrano se verán las caras este lunes desde las 17 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, en un cierre de fase regular con realidades muy distintas. El Pirata llega con el agua al cuello y obligado a sumar de a tres para no quedar eliminado, mientras que el Tatengue, ya clasificado, busca terminar de abrochar la localía para los playoffs del Torneo Clausura.

Belgrano, al límite y con múltiples condicionantes

El conjunto cordobés atraviesa un momento delicado. Aunque solo ganó uno de sus últimos siete encuentros, aún conserva chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Arranca la fecha en el 10° puesto con 19 puntos y su escenario es claro: debe ganar sí o sí.

LEER MÁS: Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Los dirigidos por Ricardo Zielinski llegan golpeados, tanto en el juego como en lo físico. A las bajas ya conocidas de Lisandro López, Franco Jara, Adrián Spörle y Santiago Longo, que continúan en recuperación, se les suma la necesidad de rearmar el equipo. La buena noticia para el entrenador es el regreso de Lucas Passerini, quien ya cumplió su fecha de suspensión y será titular.

El Ruso trabajó en la semana para reacomodar piezas y todo indica que apostará a un 4-3-1-2, con el ingreso de Ulises Sánchez por Tobías Ostchega y la inclusión de Passerini en el ataque para acompañar una ofensiva que busca recuperar eficacia tras varios partidos irregulares.

Unión, con la clasificación asegurada pero aún con mucho en juego

Del otro lado aparece Unión, que llega con una tranquilidad relativa. El empate sin goles ante Barracas Central le permitió sellar su boleto a los octavos de final una fecha antes, pero no todo está definido: si suma al menos un punto en Alberdi, garantizará empezar los playoffs en el 15 de Abril.

El equipo de Leonardo Madelón sostiene una campaña sólida, que le permitió navegar con firmeza una Zona A muy apretada. Sin embargo, llega con algunos movimientos obligados. La ausencia de Lautaro Vargas, suspendido por acumulación de amarillas, abrirá la puerta para el ingreso de Emiliano Álvarez.

Además, Madelón evalúa dos variantes más: Franco Fragapane por Agustín Palavecino, Cristian Tarragona —quien llegó a la semana envuelto en una situación judicial tras un allanamiento policial en su domicilio, aclarado por el club en un comunicado— por Marcelo Estigarribia, en una delantera que se completaría con Agustín Colazo, surgido justamente en Belgrano.

Un choque con impacto en las dos tablas

Para Belgrano es una final anticipada. Con un triunfo habrá cumplido su parte y quedará a la espera de otros resultados para meterse en la pelea grande. Para Unión, en cambio, representa la oportunidad de cerrar la fase regular con orden, asegurar la localía y llegar con envión a la etapa decisiva del Clausura.

LEER MÁS: Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el 15 de Abril en el inicio de los playoffs

En Alberdi se cruzan dos urgencias: la del que no tiene margen y la del que quiere consolidar su campaña. El lunes, el 15 de Abril y todo el cuadro de playoffs podrían empezar a definirse.

Las posibles formaciones de Belgrano y Unión

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Tagliamonte; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Salomé Di Iorio.

Hora de inicio: 17.

Televisa: TNT Sports Premium.

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Madelón mueve el tablero: Unión presentará variantes para cerrar la fase regular en Córdoba

