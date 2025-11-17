Uno Santa Fe | Unión | Unión

El historial absolutamente desfavorable para Unión enfrentando a Belgrano

Unión buscará cortar una racha negativa ante Belgrano que lleva más de 20 años. En Primera División, el Pirata le lleva una ventaja enorme al Tate

17 de noviembre 2025 · 09:18hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Este lunes desde las 17, Unión visitará a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura. Y más allá de intentar asegurar la localía para octavos de final, el Tate buscará cortar una racha muy negativa ante el Pirata y que lleva más de dos décadas.

El historial entre Unión y Belgrano en Primera División

Las estadísticas indican que en la máxima categoría del fútbol argentino Unión y Belgrano se enfrentaron en 27 ocasiones, con apenas tres triunfos para el Tate, 11 empates y 13 victorias para el Pirata.

La última vez que se vieron las caras fue por el Torneo Apertura 2025, en lo que fue la vuelta de Leonardo Madelón como entrenador del Rojiblanco.

Ese días, el cotejo se disputó en el estadio 15 de Abril y fue empate 1-1 con goles de Lucas Gamba para Unión y de Nicolás Fernández para Belgrano.

LEER MÁS: Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Por su parte, la última vez que se enfrentaron en Córdoba fue por el Torneo de la Liga 2024, partido que finalizó 1-1. El gol de Unión lo marcó Adrián Balboa y para Belgrano anotó Matías Suárez en posición adelantada.

Así las cosas, el elenco tatengue hace más de 23 años que no puede superar a Belgrano, con la particularidad de que el último triunfo fue en condición de local.

El 4 de mayo de 2002 y por la 17ª fecha del Torneo Clausura, el Tate derrotó al Pirata por 1-0 con el gol de Martín Perezlindo a los 38' de la segunda etapa.

