Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión no supo aprovechar la ventaja que mantuvo en gran parte del encuentro y terminó perdiendo ante Atenas 76 a 69

18 de febrero 2026 · 10:00hs
En el cierre de su gira por Córdoba, Unión (11-12) perdió ante Atenas (9-16) por 76 a 69, en un partido que lo tuvo mucho tiempo al frente, aunque fallando en el tiempo de resolver el compromiso.

Unión fue de mayor a menor

Con claros intentos arrancaron Atenas y Unión el partido. El local buscó dañar bajo el aro a través de Nakye Sanders y la visita desde el control del balón de Franco Balbi. En ese juego, el encuentro fue parejo y los diez primeros minutos terminaron 17 a 16 para los santafesinos.

En el segundo cuarto, la diferencia entre uno y otro fue más marcada. Atenas se perdió en los intentos hacia el aro y el Tatengue lo aprovechó, sacó una ventaja de 12 puntos (30-18) y controló los ritmos a su gusto. Tres triples seguidos del Griego (dos de Danjel Purifoy y uno de Santiago Ferreyra) volvieron a ponerlo en juego. Restando 2.55 el marcador se puso 33 iguales. Al entretiempo se fueron 41 a 38 arriba Unión.

Atenas siguió remando de atrás en el tercero. Le costaba ser fluido en ataque y su rival, con mayor tranquilidad, encontraba los huecos para convertir mejor. Así y todo, cuando se lo propuso el Griego dio vuelta la historia y paso a ganarlo, 47 a 46, con cinco minutos por delante. Con mucha inteligencia, especialmente de Franco Balbi, la visita retomó las riendas y terminó ganando el tercer tramo por 58 a 55.

Unión tuvo su chance para liquidarlo, no desde el marcador, pero si desde lo anímico, como no lo hizo, Atenas despertó nuevamente y con un triple de Manuel Buendía puso el partido en 62 iguales con 4.51 por jugarse. El final fue gol por gol, la diferencia era mínima y estaba para cualquiera.

El tablero marcaba 2.35 para el cierre y Atenas ganaba por uno, 66 a 65. Tan ajustado fue el final que restando 1.04 el tanteador estaba otra vez igualado en 69. Triple clave de Luciano González para poner al local tres arriba con 42 segundos. Balbi erró en la respuesta y Sanders desde la línea puso uno más de distancia. Volvió a fallar Unión y el triunfo quedó en Córdoba.

