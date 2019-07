Unión comienza a despedirse de la posibilidad de sumar a Lorenzo Faravelli

Unión continúa trabajando con suma tranquilidad en el predio Casasol a la espera de los refuerzos que solicitó el entrenador, Leonardo Madelón. Vale recordar que la pretemporada se realizará en Santa Fe, haciendo que la logística no sea un tema de preocupación ni gasto adicional.

Las noticias son por jugadores que se fueron y no por los que llegaron. Al no ser tenidos en cuenta, Matías Gallegos y Jonathan Fleita continuarán sus carreras en el ascenso (Estudiantes de Buenos Aires y Nueva Chicago, respectivamente). Además, la vuelta de Cristian Bragarnik allanó el camino y Diego Zabala será transferido a Rosario Central en un monto que le permitirá a la dirigencia salir a buscar con un mayor sustento.

Después, todavía hay dudas sobre si continuará Franco Fragapane, que sigue de vacaciones en el caribe cuando debería estar entrenando con el plantel al tener contrasto vigente hasta el 30 de junio. En este sentido, ya no estarán Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli, con quienes no se renovará contrato, y parece que seguirá por el mismo camino Damián Martínez, pese a los esfuerzos por retenerlo.

Ante este escenario, la falta de caras nuevas todavía no preocupa, pero sí ocupa. La danza de nombres es importante y, amén de las tratativas confirmadas, como la de Ignacio Cavallaro, la realidad es que no hay nada firme todavía. Precisamente en las últimas horas se conoció el supuesto interés que habría por el volante ofensivo de Gimnasia (LP), Lorenzo Faravelli.

Al igual que muchos, termina su vínculo en el Lobo y se quiere sacar provecho de eso, ya que lo económico no sería un gran impedimento si es que se tuviera que pagar por el pase, sin embargo, hay otros detalles que habría hecho caer este rumor. Producto de su rendimiento, tendría ofertas de varios equipos de la Superliga, pero sobre todo del exterior.

Su representante maneja propuestas de Colombia, México y algo de Europa. Contra eso Unión no puede competir desde ningún punto de vista. Si bien es cierto que no hay que ser terminantes hasta que no esté la firma, la realidad es que el DT rojiblanco y la dirigencia, si es que habían consultado por este jugador, ya estarían apuntando los cañones hacia otro lado.