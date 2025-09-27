Pittón, sincero en Unión: "Cuando no se puede jugar bien, hay que luchar y eso nos caracteriza"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, mantuvo la línea del resto al analizar la actuación ante Banfield. "Hay que saber adaptarse a todos los partidos", confesó

Unión dividió honores este viernes por la noche frente a Banfield en el estadio Florencio Sola por la fecha 10 del Clausura , en un encuentro áspero y muy disputado en la pelea por los primeros puestos de la Zona A. A la salida de los vestuarios, Mauro Pittón dejo su análisis.

“Hay que saber adaptarse a los partidos. Cada rival tiene su idea y manera de jugar. Esta vez fue muy físico y Banfield era agresivo, por lo que hubo que trabajarlo”, señaló el mediocampista.

• LEER MÁS: Martínez: "No fuimos el Unión de siempre, pero el punto será importante si ganamos en casa"

En ese sentido, reconoció las dificultades que presentó el rival: “Fue un partido durísimo, de mucho forcejeo y segunda pelota. Sobre todo, con pelotazos a los delanteros que nos hizo replegar. Entonces quedaban pelotas en las que tuvimos que estar atentos. Nos sobrecargaron el área con centros, pero sacamos aspectos positivos más allá de que no jugamos bien”.

La sinceridad de Mauro Pittón en Unión

Pittón también remarcó lo que faltó: “Nos faltó la precisión de siempre. Tuvimos dos o tres situaciones, pero no pudimos convertir. El equipo se esforza y progresa. Siempre queremos ganar, pero a veces no se puede y esta vez nos jugamos bien. Creo que el punto está bien”.

• LEER MÁS: Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

De cara al futuro, el volante fue claro: “Tenemos que seguir sumando. No tenemos que perder el foco y trabajar cada fecha sabiendo el objetivo que tenemos. El equipo se esfuerza y cuando no se puede jugar bien, hay que luchar, y eso nos caracteriza. Es algo que nos potencia como equipo, sin dejar de mejorar. Hay que saber interpretar los momentos y entender cuándo aprovechar los espacios. El fútbol argentino es muy parejo”.