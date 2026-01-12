Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión cortó a Anthony Hilliard y anunció la contratación del serbio Marko Lukic

La semana para Unión inició con el corte de Anthony Hilliard y incorporación del alero serbio Marko Lukic para la parte más importante de la Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 16:41hs
Unión cortó a Anthony Hilliard y anunció la contratación del serbio Marko Lukic

Unión empezó la semana con movimientos fuertes en su plantel, pensando ya no solo en el próximo compromiso ante Atenas, sino también en el tramo decisivo de la temporada 2025 de la Liga Nacional. Hubo una salida, un anuncio oficial y la confirmación de una nueva cara para reforzar el equipo.

El club santafesino presentó a Marko Lukic, nacido el 30 de marzo de 1999, con 2 metros de altura, que ya se integró a los entrenamientos junto al resto del plantel. El refuerzo llega desde Freseros de Irapuato, de México, donde disputó la última temporada con números destacados: 13,4 puntos, 3,9 rebotes y 2,4 asistencias por partido, consolidándose como una de las piezas importantes del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/2010766836959252917&partner=&hide_thread=false

Más allá de su reciente experiencia en la liga mexicana, Lukiç aporta un recorrido internacional amplio, con pasos por Eslovaquia, Bosnia, Croacia, Serbia y Montenegro, Yugoslavia, además de su formación en la NCAA de Estados Unidos, un bagaje que Unión valora para encarar la parte más exigente del calendario.

Unión terminó el ciclo de Anthony Hilliard

En paralelo a la confirmación del nuevo refuerzo, la institución también informó que Anthony Hilliard no continuará en el equipo. El extranjero tuvo un paso breve por Santa Fe, con apenas seis presentaciones oficiales, en las que promedió 5,8 puntos, 4,3 rebotes y 1,2 asistencias, con una media de 19 minutos por encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/2010741569461317680&partner=&hide_thread=false

Así, en el arranque de una semana clave que tendrá su punto alto el viernes 16, cuando Unión reciba a Atenas de Córdoba en el estadio Ángel Malvicino, el Tate reacomoda su plantel y apuesta por una ficha extranjera con experiencia y presencia física para afrontar la recta final de la Liga Nacional.

Unión Liga Nacional Atenas
Noticias relacionadas
¿se abre una puerta en union? tomas gonzalez podria jugarse mucho mas que minutos en uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

la motivacion de madelon: lindo predio, estamos bien, union esta bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

sorpresa en union por el supuesto ofrecimiento de mateo del blanco a corinthians

Sorpresa en Unión por el supuesto ofrecimiento de Mateo Del Blanco a Corinthians

¿madelon se guarda cartas o va con lo mejor? el dilema de union en la serie rio de la plata

¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata

Lo último

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Último Momento
Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Ovación
La motivación de Madelón: Lindo predio, estamos bien, Unión está bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"