Unión cortó a Anthony Hilliard y anunció la contratación del serbio Marko Lukic

La semana para Unión inició con el corte de Anthony Hilliard y incorporación del alero serbio Marko Lukic para la parte más importante de la Liga Nacional

Unión empezó la semana con movimientos fuertes en su plantel, pensando ya no solo en el próximo compromiso ante Atenas, sino también en el tramo decisivo de la temporada 2025 de la Liga Nacional . Hubo una salida, un anuncio oficial y la confirmación de una nueva cara para reforzar el equipo.

El club santafesino presentó a Marko Lukic , nacido el 30 de marzo de 1999, con 2 metros de altura, que ya se integró a los entrenamientos junto al resto del plantel. El refuerzo llega desde Freseros de Irapuato, de México, donde disputó la última temporada con números destacados: 13,4 puntos, 3,9 rebotes y 2,4 asistencias por partido, consolidándose como una de las piezas importantes del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/2010766836959252917&partner=&hide_thread=false Marko Lukiç es nuevo jugador de Unión



El alero serbio Marko Lukiç (1,93 m), proveniente de Freseros de Irapuato (México), club con el cual disputó la pasada temporada en donde registró promedios de 13,4 puntos, 3,9 rebotes y 2,4 asistencias por partido.



¡Bienvenido Marko ! pic.twitter.com/pOy5qMMcSF — Unión Básquet (@unionsfbasquet) January 12, 2026

Más allá de su reciente experiencia en la liga mexicana, Lukiç aporta un recorrido internacional amplio, con pasos por Eslovaquia, Bosnia, Croacia, Serbia y Montenegro, Yugoslavia, además de su formación en la NCAA de Estados Unidos, un bagaje que Unión valora para encarar la parte más exigente del calendario.

Unión terminó el ciclo de Anthony Hilliard

En paralelo a la confirmación del nuevo refuerzo, la institución también informó que Anthony Hilliard no continuará en el equipo. El extranjero tuvo un paso breve por Santa Fe, con apenas seis presentaciones oficiales, en las que promedió 5,8 puntos, 4,3 rebotes y 1,2 asistencias, con una media de 19 minutos por encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/2010741569461317680&partner=&hide_thread=false Anthony Hilliard deja Unión



El departamento de básquet comunica que el jugador estadounidense Hilliard ya no formará parte del plantel profesional de básquet.



De común acuerdo entre el club y el jugador, se resolvió dar por finalizado el vínculo contractual. pic.twitter.com/jCnDTOCPNc — Unión Básquet (@unionsfbasquet) January 12, 2026

Así, en el arranque de una semana clave que tendrá su punto alto el viernes 16, cuando Unión reciba a Atenas de Córdoba en el estadio Ángel Malvicino, el Tate reacomoda su plantel y apuesta por una ficha extranjera con experiencia y presencia física para afrontar la recta final de la Liga Nacional.