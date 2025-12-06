Unión define su pretemporada: ¿de qué depende el viaje a Montevideo?

Leonardo Madelón y su CT definen el lugar de pretemporada, con Mar del Plata descartado. Montevideo sigue siendo una alternativa fuerte.

El cierre del año dejó una de las decisiones más importantes para Unión de cara al 2025: dónde realizará su pretemporada. Aunque pueda parecer un detalle menor, el lugar elegido condiciona tiempos, logística, planificación física, partidos preparatorios y hasta el nivel de competencia que podrá enfrentar el equipo antes del inicio del Torneo Apertura, previsto para la última semana de enero.

La alternativa que hoy aparece con más fuerza es Montevideo. El propio Leonardo Madelón reveló, tras la eliminación en los playoffs del Clausura ante Gimnasia de La Plata, que Unión fue invitado nuevamente a participar de la Serie Río de la Plata, torneo que el club ya disputó en las dos últimas ediciones y que reúne a equipos de buen nivel, especialmente del fútbol uruguayo.

Sin embargo, la decisión no está cerrada. El entrenador también había deslizado que otra posibilidad era viajar a Mar del Plata, un destino históricamente elegido por Madelón para sus pretemporadas. Pero esta opción quedó descartada: los costos se elevaron por encima de lo que Unión podía afrontar en este momento, y el escenario económico marcó el límite.

Así, el mapa quedó reducido a dos caminos: viajar a Uruguay o realizar toda la preparación en Santa Fe. Y allí aparecen nuevos factores a evaluar.

La inspección que puede definir todo

En las próximas horas o días, allegados a la dirigencia y al área de fútbol de Unión emprenderán un viaje relámpago a Montevideo. El objetivo será recorrer canchas, predios, gimnasios y lugares de alojamiento para determinar si las condiciones son las adecuadas para los trabajos que quiere encarar Madelón, quien privilegia la organización, la comodidad para el plantel y la posibilidad de contar con rivales competitivos para amistosos.

Este relevamiento será clave: si los campos de entrenamiento y los espacios disponibles cumplen con los requisitos, Montevideo quedará muy bien posicionado para convertirse en la sede de la pretemporada.

Una decisión atravesada por los tiempos

Hay otro elemento decisivo: el calendario. Unión retomará los entrenamientos recién el 2 de enero, lo que reduce notablemente el margen de trabajo. Además, en caso de viajar a Uruguay, el plantel perdería prácticamente dos jornadas completas entre el traslado de ida y vuelta, lo que acorta aún más el proceso de preparación.

Esa pérdida de días es uno de los puntos que Madelón y su cuerpo técnico analizan con lupa. El entrenador sabe que el margen para ajustar detalles futbolísticos será mínimo y que cada sesión de entrenamiento tiene un peso mayor que en otros años.

Por ahora, Montevideo se mantiene en la pole

Pese a las dudas operativas y temporales, la opción de realizar la pretemporada en Uruguay tomó nuevamente impulso en las últimas horas. La invitación a la Serie Río de la Plata, la cercanía geográfica y el nivel de los rivales que podrían aparecer en los amistosos juegan a su favor.

La decisión final se tomará una vez que la delegación regrese de su visita a Montevideo. Recién entonces se sabrá si Unión vuelve a cruzar el charco por tercer año consecutivo o si el plantel trabajará íntegramente en Santa Fe, buscando optimizar el tiempo y evitar traslados.

Lo cierto es que el Tatengue sabe que no hay margen para errores en la planificación: el Apertura está a la vuelta de la esquina y cada detalle puede marcar diferencias en un comienzo de temporada que será exigente desde el primer día.