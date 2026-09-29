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Unión espera una definición que puede favorecerlo antes de visitar a Boca

Boca todavía no tiene definida la fecha de su semi de Copa Argentina ante Banfield. Si se juega el miércoles 7 de octubre, Unión podría verse beneficiado.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 08:39hs
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Unión espera una definición que puede favorecerlo antes de visitar a Boca

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión empieza a mirar de reojo el calendario de Boca, ya que la fecha que finalmente se elija para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield puede tener un impacto directo en el equipo que presente el Xeneize frente al Tatengue.

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Una de las alternativas que se manejan es que Boca y Banfield se enfrenten el miércoles 7 de octubre. En ese escenario, el conjunto de La Ribera tendría un partido de alta exigencia apenas unos días después de recibir a Unión, por lo que Rodolfo Arruabarrena podría verse obligado a dosificar esfuerzos y preservar a algunos de sus titulares.

Para Unión, que visitará La Bombonera el viernes a las 21.30, no sería un detalle menor. En un partido que aparece como un desafío de máxima exigencia, la posibilidad de que Boca llegue con algunos cambios en su formación podría modificar el escenario previo al encuentro.

La otra fecha que mantiene en vilo a Unión

El problema para programar la semifinal pasa por el apretado calendario de Boca, que continúa con compromisos por el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Por eso, el miércoles 7 de octubre aparece como una posibilidad, aunque depende también de la situación de Banfield, que tiene previsto enfrentar a Rosario Central el lunes 5.

Otra alternativa que tomó fuerza es el miércoles 28 de octubre, en la semana previa al Superclásico. Sin embargo, en ese caso Boca también tendría que administrar las cargas pensando en el partido ante River.

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Y existe una tercera posibilidad: que la final de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 4 de noviembre, sea reprogramada y esa fecha quede disponible para la semifinal entre Boca y Banfield.

Mientras la organización define el calendario, Unión deberá esperar para conocer con qué Boca se encontrará en La Bombonera. Si la semifinal queda ubicada antes del duelo ante el Tatengue, la rotación podría ser una herramienta para Arruabarrena; si finalmente se juega más adelante, el entrenador podría apostar por su formación de mayor jerarquía ante el equipo de Leonardo Madelón.

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