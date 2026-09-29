Unión mira de reojo: Lautaro Vargas, en el radar de Scaloni para el futuro de la Selección

Lautaro Vargas, lateral de Unión que se recupera de una grave lesión de rodilla, estaría entre los jóvenes que Lionel Scaloni piensa para la Selección.

Mientras atraviesa una larga recuperación, Lautaro Vargas recibió una noticia que vuelve a ponerlo en el escenario de la Selección Argentina. El lateral derecho de Unión fue incluido por el periodista Julián Giacobbe, de Bolavip, entre los jóvenes que Lionel Scaloni sigue de cerca pensando en la renovación de la Albiceleste.

Vargas tiene 21 años y aparece como una de las alternativas que el entrenador podría observar para el futuro en el lateral derecho. Según el informe, la posición atraviesa un proceso de renovación y el futbolista del Tatengue es señalado como uno de los proyectos que "piden pista".

La particularidad es que Vargas actualmente está fuera de las canchas debido a la grave lesión de rodilla que sufrió y que lo tendrá en recuperación hasta 2027. Sin embargo, su recorrido previo y sus condiciones lo mantienen dentro del radar a futuro.

Del Sub 20 de Placente al seguimiento de Scaloni

El lateral rojiblanco fue parte del proceso de la Selección Sub 20, aunque finalmente no disputó el último Mundial de la categoría. En aquella oportunidad, Dylan Gorosito, lateral de Boca, terminó ganándole la pulseada y fue incluido en la convocatoria.

Lautaro Vargas, lateral de Unión, tiene un pasado en la Selección Argentina Sub 20.

Precisamente, Gorosito también aparece en el informe de Giacobbe como otro de los jóvenes que están siendo seguidos pensando en el futuro de la Selección. El futbolista de Boca tiene 20 años y, de acuerdo con el análisis publicado por Bolavip, presenta condiciones especialmente interesantes en el aspecto ofensivo.

La lista de jóvenes mencionada por el medio también incluye a futbolistas como Ignacio Ovando, Thiago Silvero, Simón Escobar y Álvaro Montoro, dentro de una búsqueda que apunta a darle forma al recambio de la Selección de cara al Mundial 2030.

Los números de Vargas en Unión

Antes de su lesión, Vargas había logrado consolidarse como una pieza importante en Unión. Durante 2025 disputó 15 partidos del Torneo Clausura, además de haber tenido participación en Copa Argentina, Copa Sudamericana y Torneo Apertura.

En 2026, en tanto, alcanzó a disputar nueve partidos oficiales con el Tatengue, sumando 360 minutos en el Clausura, 133 en Copa Argentina y 180 en los playoffs del Apertura, de acuerdo con los registros aportados por Transfermarkt.

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Ahora el objetivo inmediato es otro: recuperarse completamente y volver a las canchas en 2027. El eventual seguimiento de Scaloni aparece como un reconocimiento a su proyección y como una motivación adicional para un jugador que deberá atravesar varios meses de rehabilitación antes de volver a competir.

El propio Scaloni viene dando señales de que piensa en una renovación de la Selección Argentina, mientras la AFA negocia la continuidad del entrenador más allá de 2026. Para Vargas, ese proceso podría abrir una puerta a futuro si logra regresar en plenitud.