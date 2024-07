Unión estaría interesado en el delantero Franco Fragapane

Si bien todavía no hay una negociación abierta, habría sondeos preliminares con su entorno. Sería por el lado del club más que de Kily, que igual habría dado el OK al no prosperar operaciones por otros nombres. Por ahora, el sistema elegido fue el 5-3-2, pero no sería extraño que el técnico cambie y se la juegue su esquema predilecto: el 4-3-3. Para ello debe completar varios puestos donde no hay y este interés podría venir por ese lado.

• LEER MÁS: Unión y un 2x1 que no cierra: se van dos titulares y llegó una apuesta

¿Unión, interesado en Franco Fragapane?

Un Franco Fragapane, de 31años (Mendoza, 6 de febrero de 1993), viene con continuidad, ya que disputó 16 partidos y marcó un gol en este 2024. En total, lleva disputados en Estados Unidos 101 cotejos y marcó 16 veces. Vale recordar que en su paso por el Tate, Leonardo Madelón lo ubicó como volante por izquierda, pero es extremo por naturaleza.

Franco Fragapane 1 Franco Fragapane jugó en Unión entre 2017 y 2019.

En su momento no se fue de la mejor manera, ya que entendió que Unión "no hizo un esfuerzo" para retenerlo al presentar una oferta baja. "Jugué casi dos años y medio gratis", dijo luego de sumarse a Talleres.

• LEER MÁS: Boca acelera con Unión para cerrar la llegada de Vera

Pero el tiempo pasó y eso ya sería cosa del pasado. Unión ahora está armando algo diferente y por eso habría consultado para sumarlo. Ahora todo pasará por ver si los números cierran y el jugador quiere volver. Algo que seguramente arrojará novedades en los próximos días.