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Unión expectante: El rumor que vincula a Mateo Del Blanco con un equipo inglés

Mucho se viene hablando del gran nivel que muestra Mateo Del Blanco y en las últimas horas, un rumor vincula al lateral de Unión con un equipo de la Premier League

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 09:53hs
El lateral de Unión Mateo Del Blanco estaría en la mira de un equipo inglés.

Prensa Unión

El lateral de Unión Mateo Del Blanco estaría en la mira de un equipo inglés.

Las actuaciones de Mateo Del Blanco con la camiseta de Unión generan enorme expectativa en la dirigencia rojiblanca que necesita vender para acomodar las finanzas.

Unión se mantiene expectante con el presente de Del Blanco

El lateral zurdo viene siendo de los jugadores más importantes que tiene el Tate y partido a partido cosecha elogios dentro del mundo del fútbol.

Su actuación ante Boca hizo que la atención se centrara en el defensor de 22 años, que tiene contrato con el Tate hasta diciembre del 2028.

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Si bien se pensaba que Del Blanco iba a ser transferido en el último mercado de pases, la realidad indica que no llegó ninguna oferta concreta.

Pero en función de su presente, es un hecho que a mediados de año emigrará. Y en las últimas horas, un rumor habla de que Chelsea podría adquirir la ficha del jugador, para luego cederlo a préstamo a Racing de Estrasburgo.

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También en su momento se mencionó la posibilidad de que sea compañero de Lionel Messi en Inter Miami. De todos modos, si mantiene este nivel, ofertas llegarán.

Respecto a la cláusula de salida, surgieron informaciones encontradas. Dado que algunos mencionan que el monto es de 3.500.000 dólares a pagar en efectivo y otros dicen que es de 2.500.000 dólares.

Unión Mateo Del Blanco inglés
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