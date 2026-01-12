Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Tras un 2025 inmejorable para Unión, las Tatengas se preparan para un 2026 histórico. La llegada a la élite abre nuevos desafíos deportivos y económicos.

12 de enero 2026 · 16:56hs
Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino ya juega en Primera División, pero el ascenso no marca un punto de llegada sino el inicio de una etapa todavía más exigente. El plantel que conduce el proyecto rojiblanco se prepara para competir en la élite del fútbol femenino argentino en 2026, con todo lo que eso implica: mayor exposición, viajes, logística y una estructura acorde al máximo nivel.

El salto de categoría encuentra respaldo en una historia reciente que explica el presente. Unión coronó un proceso deportivo que viene en constante crecimiento desde 2023, cuando debutó en la Primera C, y que fue consolidándose temporada tras temporada hasta alcanzar el gran objetivo.

El desafío de sostener lo conseguido

Ahora, el escenario cambia. Competir en Primera exige recursos, planificación y acompañamiento. En ese contexto, Unión Femenino inició la búsqueda de sponsors que permitan solventar los gastos operativos de la temporada 2026, garantizar condiciones profesionales y acompañar a un plantel que ya demostró estar a la altura del desafío deportivo.

La llegada a la élite no solo representa un logro para las jugadoras y el cuerpo técnico, sino también una oportunidad para marcas y empresas que deseen asociarse a un proyecto en crecimiento, con valores claros, visibilidad nacional y un fuerte sentido de pertenencia. Unión ya cumplió el sueño. Ahora, juega otro partido igual de importante: el de sostenerse, crecer y competir en la máxima categoría.

El femenino de Unión construyó desde abajo

El momento cúlmine llegó en 2025. En una final intensa y cargada de significado, las Tatengas vencieron a Lanús en la serie decisiva del Torneo de Primera B. El triunfo por 1-0 en el Predio de Valentín Alsina, con gol de Pilar Mateo, selló un global de 2-0 y confirmó el primer ascenso del club a la Primera División del fútbol femenino de AFA.

La serie había comenzado en Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, donde Unión también se impuso por la mínima gracias al tanto de Emilse Albornos. Solidez colectiva, eficacia en momentos clave y una identidad marcada fueron las bases de una campaña que quedará en la historia del club.

Unión Elite 2026 Primera División
Noticias relacionadas
¿se abre una puerta en union? tomas gonzalez podria jugarse mucho mas que minutos en uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

la motivacion de madelon: lindo predio, estamos bien, union esta bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

sorpresa en union por el supuesto ofrecimiento de mateo del blanco a corinthians

Sorpresa en Unión por el supuesto ofrecimiento de Mateo Del Blanco a Corinthians

¿madelon se guarda cartas o va con lo mejor? el dilema de union en la serie rio de la plata

¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata

Lo último

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Último Momento
Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Ovación
La motivación de Madelón: Lindo predio, estamos bien, Unión está bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"