Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Tras un 2025 inmejorable para Unión, las Tatengas se preparan para un 2026 histórico. La llegada a la élite abre nuevos desafíos deportivos y económicos.

Unión Femenino ya juega en Primera División , pero el ascenso no marca un punto de llegada sino el inicio de una etapa todavía más exigente. El plantel que conduce el proyecto rojiblanco se prepara para competir en la élite del fútbol femenino argentino en 2026, con todo lo que eso implica: mayor exposición, viajes, logística y una estructura acorde al máximo nivel.

El salto de categoría encuentra respaldo en una historia reciente que explica el presente. Unión coronó un proceso deportivo que viene en constante crecimiento desde 2023, cuando debutó en la Primera C, y que fue consolidándose temporada tras temporada hasta alcanzar el gran objetivo.

El desafío de sostener lo conseguido

Ahora, el escenario cambia. Competir en Primera exige recursos, planificación y acompañamiento. En ese contexto, Unión Femenino inició la búsqueda de sponsors que permitan solventar los gastos operativos de la temporada 2026, garantizar condiciones profesionales y acompañar a un plantel que ya demostró estar a la altura del desafío deportivo.

La llegada a la élite no solo representa un logro para las jugadoras y el cuerpo técnico, sino también una oportunidad para marcas y empresas que deseen asociarse a un proyecto en crecimiento, con valores claros, visibilidad nacional y un fuerte sentido de pertenencia. Unión ya cumplió el sueño. Ahora, juega otro partido igual de importante: el de sostenerse, crecer y competir en la máxima categoría.

El femenino de Unión construyó desde abajo

El momento cúlmine llegó en 2025. En una final intensa y cargada de significado, las Tatengas vencieron a Lanús en la serie decisiva del Torneo de Primera B. El triunfo por 1-0 en el Predio de Valentín Alsina, con gol de Pilar Mateo, selló un global de 2-0 y confirmó el primer ascenso del club a la Primera División del fútbol femenino de AFA.

La serie había comenzado en Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, donde Unión también se impuso por la mínima gracias al tanto de Emilse Albornos. Solidez colectiva, eficacia en momentos clave y una identidad marcada fueron las bases de una campaña que quedará en la historia del club.