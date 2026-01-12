Uno Santa Fe | Unión | Unión

Sorpresa en Unión por el supuesto ofrecimiento de Mateo Del Blanco a Corinthians

En Brasil informan que Mateo Del Blanco fue ofrecido a Corinthians, que no resolvió si renovará Fabrizio Angileri. Newell's también lo quiere. Unión está firme

12 de enero 2026 · 14:52hs
Prensa Unión

En Unión llamó la atención en las últimas horas el ruido generado en Brasil en torno al supuesto ofrecimiento de Mateo Del Blanco a Corinthians. Si bien días atrás había trascendido un presunto interés del Timao, las informaciones que ahora llegan desde San Pablo aportan un matiz diferente.

El lateral izquierdo habría sido acercado, lo cual no implica necesariamente que el club brasileño haya salido a buscarlo. La diferencia no es menor y es justamente la que encendió las alertas en Santa Fe. En ese contexto, la gran pregunta que circula es si el movimiento responde a una gestión de su representación, aprovechando el escenario que hoy presenta Corinthians en el mercado de punta izquierdo.

Unión espera algo por Mateo Del Blanco

Todo se potencia a partir que el club paulista aún no resolvió la continuidad del argentino Fabrizio Angileri, que ocupa el mismo sector del campo y cuya salida obligaría a Corinthians a salir en busca de alternativas. Allí es donde aparece el nombre de Del Blanco, aunque por ahora más como una sugerencia que como una negociación formal.

Mateo Del Blanco: "Tengo la cabeza en Unión y voy a dejar todo hasta el último día".JPG
Unión todavía no tiene ofertas por Del Blanco.

Unión todavía no tiene ofertas por Del Blanco.

Mientras tanto, Mini se encuentra en Uruguay realizando la pretemporada con Unión, enfocado en la preparación y con la mira puesta en la Serie Río de la Plata, que le permitirá sumar rodaje competitivo de cara al inicio oficial de la temporada.

A Unión no llegó ninguna oferta y la postura es inamovible: Mateo Del Blanco solo saldrá mediante la ejecución de su cláusula de salida fijada en 3.500.000 dólares.

También Newell's quiere a Del Blanco

Por ahora, el tema se mueve más en el terreno de las especulaciones y trascendidos que en el de las negociaciones concretas. Por si fuera poco en Rosario se menciona que Newell's también lo quiere, pero salió espantado por el dinero que tendría que poner. En Unión toman nota, siguen atentos, pero mantienen la calma. El zurdo es patrimonio del club y, si alguien lo quiere, deberá pagar lo que vale.

