Marcelo Gallardo hace un tiempo diseñó y planteó un sistema de trabajo que busca llenar al plantel de primera división de jugadores surgidos de las inferiores. Sin embargo a veces las alternativas que hay en la reserva no cumplen con los requisitos y las urgencias que posee River. Y es por eso que se evalúa comprar jugadores externos. Ya se encuentra en carpeta el joven lateral derecho de Francisco Gerometta que se desempeña en Unión de Santa Fe. Su arribo al Millonario podría darse una vez que se produzca la venta de Gonzalo Montiel.

La próxima semana se producirá la apertura del mercado de pases en el fútbol europeo y esto podría significar algo muy importante. El llamado de West Ham de Inglaterra y Betis de España para conocer las condiciones de venta del lateral de River. Y en caso de que las operaciones no se concreten, hay que solucionar el lugar vacío donde aparece el nombre de Gerometta, juvenil de Unión. Allí es donde aparece el joven del equipo de Santa Fe. Los rumores indican que es seguido por Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico desde hace un tiempo. Al parecer sus condiciones convencen y mucho.

Hay que recordar que Francisco Gerometta debutó como jugador profesional en la fecha 19 de la Superliga 19/20. Encuentro que Unión enfrentó a River. Hasta el momento su registros dicen que solo disputó dos partidos como profesional. Firmó su primer contrato con el Tatengue en junio del 2019. El mismo tiene una extensión hasta junio del año 2022. No obstante no posee una cláusula de salida muy alta. Se estima que River podría llegar arreglar su llegada por menos de 500 mil dólares.

Francisco Gerometta 2.jpg Francisco Geromettal, juvenil de Unión, sería el elegido de Marcelo Gallardo para potenciar al plantel de River.

“Es una alegría que un técnico tan prestigioso haya tirado mi nombre sobre la mesa, igual estoy tranquilo, puede pasar pero no me enloquezco. Hay que estar preparado en todo momento, no solo para esto, para todo, hay que tomarlo con calma”, expresó en conversación con LT10 AM 1020 en el mes de abril. A Gerometta le alegra recibir la noticia de que es seguido de cerca por River pero no se desespera por la posibilidad de cambiar de aires. Ya que se encuentra enfocado en pisar firme en sus primeras apariciones.

De todas formas para que el jugador pueda vestir la camiseta de River, primero hay que resolver algunas cosas. Además de lo obvio, que se vaya Montiel, hay que tener en cuenta las deudas que posee el club. Si no paga, puede recibir un castigo por parte de la FIFA de no poder realizar incorporaciones por un tiempo determinado. Y si eso pasa Marcelo Gallardo deberá buscar soluciones en el banco de suplentes. Allí podría experimentar con Milton Casco por derecha o darle chances al joven Elías López.

