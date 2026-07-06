Unión ya vendió por casi cinco millones de dólares, ¿se termina el éxodo?

Unión está a punto de cerrar la venta de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo, tras oficializar la de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania. Qué otros jugadores les pueden seguir el camino.

Unión atraviesa uno de los mercados de pases más activos de los últimos años. Con la venta ya concretada de Rafael Profini al fútbol ucraniano y la inminente transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo, el club está cerca de cerrar operaciones por unos 4.800.000 dólares brutos.

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Sin embargo, la gran incógnita que empieza a instalarse en Santa Fe es otra: ¿la dirigencia le baja la persiana a las ventas o todavía puede seguir desprendiéndose de futbolistas para fortalecer las finanzas?

La respuesta todavía no está clara. Mientras Leonardo Madelón espera por refuerzos para afrontar el segundo semestre, también sabe que el plantel podría seguir perdiendo piezas importantes.

Dos ventas que oxigenan las cuentas en Unión

La primera transferencia que cerró Unión fue la de Rafael Profini al FK Kharkiv de Ucrania. El mediocampista fue vendido en 1.800.000 dólares, monto que el club cobrará en tres cuotas de 600.000 dólares, una inyección económica importante para una institución que necesita recursos para afrontar diferentes compromisos financieros.

A esa operación se le suma la de Mateo Del Blanco, quien ya viajó a Francia para terminar de acordar su incorporación al Racing de Estrasburgo.

La transferencia rondará los 3.000.000 de dólares, una cifra incluso superior a la cláusula de rescisión del lateral izquierdo, fijada en 2.500.000 dólares.

De todos modos, ese monto no ingresará íntegramente a las arcas rojiblancas. Habrá que descontar impuestos y también el porcentaje correspondiente a Santa Fe FC, club del que surgió Del Blanco y con el que Unión mantenía un convenio por una futura venta.

¿Se terminó el mercado de salidas en Unión?

Con esas dos operaciones, el Tate ya consiguió un importante alivio económico. Pero el mercado todavía está abierto y hay futbolistas que continúan despertando interés.

Uno de ellos es Julián Palacios. El extremo es seguido desde el fútbol mexicano y su situación tiene una particularidad: finaliza contrato el próximo 31 de diciembre.

Existe una cláusula que establece que Unión recibirá el 30% de una eventual transferencia si esta se concreta antes del 1 de septiembre. Por eso, una oferta importante podría acelerar las negociaciones y evitar que el club corra el riesgo de perder patrimonio a fin de año.

Fascendini, Rodríguez y Vargas, en la mira

Otro apellido que sigue siendo observado es el de Valentín Fascendini. El defensor estuvo en el radar de Belgrano y Talleres durante este mercado, mientras que su cláusula de salida fue fijada en 1.300.000 dólares, cifra que lo convierte en otro de los jugadores con posibilidades concretas de salir.

También aparece en ese grupo el uruguayo Maizon Rodríguez, quien fue el principal apuntado por Gustavo Quinteros para reforzar a Independiente. Si bien hasta el momento no hubo avances definitivos, continúa siendo un futbolista seguido desde otros mercados.

A esa lista se agrega Lautaro Vargas, una de las jóvenes promesas del plantel y sobre quien la dirigencia mantiene grandes expectativas pensando en una futura venta.

Más dinero, pero también más necesidades en Unión

Cada salida obliga a reorganizar el plantel. Y eso ya empezó a sentirse en el cuerpo técnico. Con la partida de Profini, Madelón considera prioritaria la llegada de un volante central que compita por un lugar en la mitad de la cancha.

En tanto, la transferencia de Del Blanco deja vacante el lateral izquierdo, otro puesto que el entrenador entiende como prioritario reforzar.

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De esta manera, a los pedidos que el DT ya había realizado para potenciar el equipo se sumaron dos necesidades concretas provocadas por las ventas.

La dirigencia deberá encontrar el equilibrio entre aprovechar un mercado que ofrece la posibilidad de seguir generando ingresos y, al mismo tiempo, mantener un plantel competitivo para afrontar un semestre en el que Unión buscará ser protagonista. La gran pregunta es si las ventas ya llegaron a su fin o si la tesorería rojiblanca todavía seguirá engrosándose con alguna salida más.