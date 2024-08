Unión hace de la presión alta un recurso y está entre los mejores de la Liga

Pasaron ya 11 fechas de la Liga Profesional y Unión no detiene su andar protagonista. Le ganó con contundencia a Argentinos y no le pierde pisada a Huracán, hasta acá quien estuvo más tiempo como líder. Lo del Tate es meritorio, ya que hasta acá no pudo reforzarse y Kily González viene "cocinando" con poco.