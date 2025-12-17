La asamblea ordinaria de Unión está prevista para el 29 de diciembre, dijo Andrés Valenti, secretario general

El secretario general de Unión, Andrés Valenti, se refirió a la asamblea prevista para el 29 de diciembre y al cierre de una deuda histórica con los socios.

Imagen de la última asamblea ordinaria de Unión, realizada en el estadio Ángel Malvicino, en una jornada clave de participación institucional y debate entre socios.

El secretario general de Unión, Andrés Valenti, se refirió a la actualidad institucional de Unión , con foco en la asamblea prevista para el 29 de diciembre , los procesos administrativos en curso y el vínculo con las distintas agrupaciones políticas en Sol Play, donde remarcó la necesidad de cerrar el año con orden, diálogo y transparencia.

“La asamblea está prevista para el veintinueve de diciembre , haciendo todo lo inherente administrativo para que esto pase”, expresó Valenti, quien aclaró que existen factores que no dependen exclusivamente de la dirigencia y que pueden dilatar los tiempos, como certificaciones y trámites formales.

En ese marco, explicó que el objetivo siempre fue realizarla antes de fin de año y destacó el trabajo conjunto con las distintas agrupaciones. “Estamos trabajando con las agrupaciones del momento, las de Desvogo, las de César y demás. Estamos mostrando toda la información abiertamente, a pedidos, trabajando bien con la oposición. Muy abiertos”, señaló.

Valenti remarcó que esta dinámica de trabajo conjunto no es habitual y recordó que el proceso comenzó en el acto eleccionario. “El padrón de elecciones lo hicimos juntos y transparente con la oposición de ese momento. El club lo construimos entre todos”, afirmó.

Palcos: regularización y solución a un problema histórico

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de los palcos del estadio, un tema pendiente desde gestiones anteriores. “Los palcos no estaban, digamos. Esa es una deuda que saldamos ahora”, afirmó Valenti, al detallar el proceso de regularización llevado adelante.

El secretario general explicó que se realizó un trabajo personalizado, “persona por persona”, y destacó la respuesta de los socios involucrados. “El 90 % de las personas que habían firmado en su momento hoy ya están ubicados o reubicados, según lo que decidieron”, sostuvo, agradeciendo la paciencia y el acompañamiento. Además, adelantó que la segunda línea de palcos estará habilitada desde el primer partido, y aseguró que el sector “está quedando como siempre quisieron”. “Resolvimos un problema que era una piedra en el zapato”, concluyó.