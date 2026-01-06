Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Tras acordar con el arquero Matías Mansilla, Unión vuelve a la carga por el extremo Lucas Besozzi. ¡Ojo! Lo quiere también Independiente Bogotá

Unión empieza a mover fichas con decisión en el mercado y negocia con Lanús para sumar al extremo Lucas Besozzi , que ganó fuerza en las últimas horas. Tras cerrar su ciclo en Central Córdoba, no entra en los planes del Granate y el Tate busca aprovechar ese escenario.

Besozzi debía retornar a Lanús luego de finalizar su cesión en el Ferroviario, pero el entrenador Mauricio Pellegrino no lo tiene en consideración para el próximo semestre, lo que habilitó a Unión a avanzar en las tratativas.

La intención es lograr un préstamo con opción de compra, ya que no hay plata para comprar. Desde el Granate, en tanto, pretenden un cargo, punto que por estas horas es eje de las conversaciones. Lucas Besozzi, nacido en Lanús el 22 de enero de 2003, tiene 21 años, mide 1,76 metro y se destaca principalmente como puntero izquierdo, aunque también puede desempeñarse por la derecha. Esa versatilidad ofensiva es uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico de Leonardo Madelón.

image Unión va por Lucas Besozzi.

En la última temporada con Central Córdoba, el extremo disputó 24 partidos, convirtió tres goles y entregó una asistencia.

Un rival en la carrera para Unión

Unión sabe que la negociación no será sencilla. Independiente Santa Fe de Colombia también mostró interés en el jugador y aparece como un competidor directo, lo que obliga al Tate a moverse con rapidez y precisión para no quedar relegado. Mientras las charlas continúan, en Santa Fe confían en cerrar un acuerdo que le sume velocidad, desborde y juventud al ataque. Besozzi está en el radar y Unión ya juega su partido fuera de la cancha.