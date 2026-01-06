Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Tras acordar con el arquero Matías Mansilla, Unión vuelve a la carga por el extremo Lucas Besozzi. ¡Ojo! Lo quiere también Independiente Bogotá

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 14:59hs
Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Prensa Central Córdoba

Unión empieza a mover fichas con decisión en el mercado y negocia con Lanús para sumar al extremo Lucas Besozzi, que ganó fuerza en las últimas horas. Tras cerrar su ciclo en Central Córdoba, no entra en los planes del Granate y el Tate busca aprovechar ese escenario.

• LEER MÁS: Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Besozzi debía retornar a Lanús luego de finalizar su cesión en el Ferroviario, pero el entrenador Mauricio Pellegrino no lo tiene en consideración para el próximo semestre, lo que habilitó a Unión a avanzar en las tratativas.

• LEER MÁS: ¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

La intención es lograr un préstamo con opción de compra, ya que no hay plata para comprar. Desde el Granate, en tanto, pretenden un cargo, punto que por estas horas es eje de las conversaciones. Lucas Besozzi, nacido en Lanús el 22 de enero de 2003, tiene 21 años, mide 1,76 metro y se destaca principalmente como puntero izquierdo, aunque también puede desempeñarse por la derecha. Esa versatilidad ofensiva es uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico de Leonardo Madelón.

image
Uni&oacute;n va por Lucas Besozzi.

Unión va por Lucas Besozzi.

En la última temporada con Central Córdoba, el extremo disputó 24 partidos, convirtió tres goles y entregó una asistencia.

• LEER MÁS: Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Un rival en la carrera para Unión

Unión sabe que la negociación no será sencilla. Independiente Santa Fe de Colombia también mostró interés en el jugador y aparece como un competidor directo, lo que obliga al Tate a moverse con rapidez y precisión para no quedar relegado. Mientras las charlas continúan, en Santa Fe confían en cerrar un acuerdo que le sume velocidad, desborde y juventud al ataque. Besozzi está en el radar y Unión ya juega su partido fuera de la cancha.

Unión Lucas Besozzi Lanús
Noticias relacionadas
gaston arturia y un futuro lejos de union: regreso de ecuador y volvera a salir a prestamo

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

atento union: ignacio malcorra dijo adios a rosario central ¿y ahora?

Atento Unión: Ignacio Malcorra dijo adiós a Rosario Central ¿Y ahora?

15 de Abril Foto: prensa Unión

Unión ya tiene agenda confirmada: días, horarios y rivales para el arranque del Torneo Apertura

union trabaja con al menos tres futbolistas apartados: ¿no viajaran a uruguay?

Unión trabaja con al menos tres futbolistas apartados: ¿no viajarán a Uruguay?

Lo último

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

Último Momento
La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Ovación
¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe