Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Leonardo Madelón analiza seriamente considerar a Diego Díaz para la nueva temporada y así tener cuatro delanteros en Unión

6 de enero 2026 · 16:13hs
Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

En Unión, las definiciones no siempre llegan con anuncios estridentes, sino muchas veces con gestos y todo indicaría que Diego Díaz empezó a ganarse un lugar en la consideración de Leonardo Madelón. Sobre todo, porque estaba la duda sobre si se quedaría o se marcharía a préstamo ante la cantidad de delanteros.

La firma del contrato hasta diciembre de 2028 no fue un detalle menor, porque pasó a ser patrimonio de la institución y, desde ese momento, se abrió el debate: ¿rodaje afuera o crecimiento puertas adentro? La respuesta empieza ya a inclinarse.

Si bien Godoy Cruz preguntó condiciones y mostró interés, el cuerpo técnico rojiblanco, por ahora prefiere retenerlo. Por todo indica que estará en la delegación que viajará el sábado a Montevideo, según lo informó el periodista Julio César Canteros de LT10.

Diego Díaz tiene chances de quedarse en Unión.

Un ataque que se vuelve examen diario en Unión

Con Díaz adentro, Madelón proyecta un frente ofensivo con cuatro nombres: Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Agustín Colazo. Todo va enfocado en la idea es clara de elevar la vara desde adentro. Lógico que pueden llegar en cualquier momento ofertas irresistibles y romper con esto, pero ya hay un indicio.

En este nuevo escenario, Franco Ratotti aparece como el nombre con más chances de salida. Algunos equipos de la Primera Nacional ya consultaron, además de la meta de Unión Española de volver a contarlo más allá del descenso en Chile.

Antes del viaje a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, Unión empieza a clarificar su mapa interno. No es una decisión menor: define perfiles, roles y el tipo de competencia que Madelón quiere instalar. Diego Díaz, que hace semanas parecía estar de paso, hoy empieza a escribir su historia desde adentro.

