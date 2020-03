Días atrás, UNO Santa Fe hizo un detallado seguimiento de los jugadores que en junio terminan su contrato en Unión. Varios de ellos piezas de la base titular que formó Leonardo Madelón, pero tras su salida todo quedará en manos del nuevo entrenador. El dato para resaltar es que algunos de protagonistas expresaron sus deseos de continuar. Uno ellos es Jalil Elías, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz.

El volante todoterreno comenzó con altibajos, pero a medida que fue captando el gen rojiblanco se acomodó y terminó afianzándose en el puesto, sin un compañero fijo. Lo hizo durante varios partidos con el uruguayo Javier Méndez, pero luego el técnico probó con Emanuel Cecchini y el también charrúa Sebastián Assis.

Jalil Elías.jpg Jalil Elías tiene deseos de continuar en Unión. Prensa Unión

Jalil Elías llegó para esta temporada sin lugar en Godoy Cruz. El que comandaba al Expresado por aquel entonces, Lucas Berbardi, no lo tenía entre sus prioridades y hasta lo puso de lateral derecho. El futbolista si bien trabaja y acataba las órdenes, no estaba a gusto. Fue así como apareció la chance de Unión y dio el visto bueno para que las partes se pusieran de acuerdo.

Firmó un contrato por un año y por eso en junio próximo debería volver al Tomba. Producto de la pandemia del coronavirus el fútbol argentino se freno –y con justa razón– y hay mucha incertidumbre respecto a si continuará o si se dejará sin efecto la Copa Superliga. Por las dudas, los dirigentes abren el paraguas y aprovechan el tiempo para abordar varios temas.

Jalil Elías.jpg Jalil Elías finaliza su vínculo en junio y en caso de no seguir, debe volver a Godoy Cruz. UNO Santa Fe | José Busiemi

Jalil Elías manifestó estar cómodo en Santa Fe y no tendría problemas de acordar su continuidad. Sin embargo acá el que tendrá la última palabra será el nuevo técnico, por el que todavía no hay avances. El presidente Luis Spahn puede entablar conversaciones, ya que es buena la relación con el elenco mendocino. Acá también puede ser terminante, ya que por más que Jalil Elías presione para seguir en Unión, si Godoy Cruz solicita más de lo que posible, la acción podría no prosperar.

Pero es verdad que todavía faltan varios meses y será materia de análisis para todos las partes. La idea de Unión es aprovechar este margen para abordar algunos temas importantes, entre los que podría estar la continuidad de algunos jugadores.

Vale resaltar que Jalil Elías, de 23 años (25 abril 1996), disputó en esta temporada 21 partidos y marcó un gol (en el empate como visitante ante Banfield 2-2). Tuvo destacadas actuaciones en la serie de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, además de otros cotejos de la Superliga.

Un jugador que contagia y que mostró estar a la altura de Unión. Quiere continuar, pero no depende solo de él, sino también del técnico, la dirigencia y también Godoy Cruz. ¿Seguirá?