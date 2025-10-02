Ezequiel Cañete, cada vez cerca de quedar libre en Unión: ¿conflicto en puerta con Boca?

El volante Ezequiel Cañete no tiene oferta de renovación y va camino a quedar libre en Unión. Boca podría perder la mita del pase

El ciclo de Ezequiel Cañete en Unión parece estar llegando a su punto final. El volante, que tiene contrato hasta diciembre, no recibió ninguna propuesta de renovación y, de no mediar un giro inesperado, quedará libre a fin de año . Algo que no sorprende realmente.

La situación abre un interrogante adicional: Unión posee el 50% de la ficha, mientras que la otra mitad pertenece a Boca. De confirmarse la salida, el Xeneize también perdería su parte, lo que podría encender un conflicto entre los clubes.

• LEER MÁS: La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Cañete, camino a quedar libre en Unión

En el plano deportivo, el presente del mediocampista es una muestra clara de su futuro: no fue convocado para los últimos dos partidos, evidencia de que no forma parte de las prioridades de Leonardo Madelón.

image Cañete está relegado en la consideración de Madelón en Unión.

El camino de Cañete en el club tuvo varios quiebres. Uno de los más marcados ocurrió cuando pidió irse a Banfield, en la etapa de Cristian González como DT. Desde ese momento su consideración cayó en picada. Incluso en su regreso, lejos de tener un nuevo aire, quedó marginado del plantel principal. La salida de Kily y el fuego cruzado de declaraciones tampoco lo favorecieron: ni así pudo recuperar terreno.

• LEER MÁS: En Unión se corta la racha del equipo que sale de memoria

Hoy, el panorama es claro: salvo un cambio drástico, Cañete será agente libre en diciembre. La pregunta que queda en el aire es qué sucederá con el 50% de Boca, que podría perder sin compensación económica. En Santa Fe, la decisión estaría prácticamente tomada y no estaría en los planes buscar una renovación. Resta ver cómo reaccionan en La Ribera.