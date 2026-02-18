Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión jugó un amistoso frente a 9 de Julio de Rafaela

La formación alternativa, disputó un partido ante 9 de Julio de Rafaela en el predio Casa Unión. Fue victoria del Tate 1-0 con gol de Nicolás Paz

Ovación

Ovación

18 de febrero 2026 · 11:16hs
Unión disputó un amistoso ante 9 de Julio de Rafaela.

Con el objetivo de darles rodaje a aquellos futbolistas que no son titulares, este miércoles en el predio Casa Unión, el Tate disputó un encuentro amistoso ante 9 de Julio de Rafaela.

Fueron dos tiempos de 30' cada uno y el cotejo finalizó con el triunfo de Unión por 1-0. El único gol lo convirtió en la etapa complementaria Nicolás Paz.

La formación rojiblanca estuvo integrada por: Lucas Meuli; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Ignacio Isla, Bruno Pittón; Augusto Solari, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino; Brahian Cuello y Diego Díaz.

A lo largo del partido, Madelón no dispuso de variantes, buscando que los refuerzos y el resto de los jugadores sumen minutos de fútbol con la intención de mejorar la puesta a punto del plantel.

En el caso de Cuello, debutó en el partido ante San Lorenzo, pero Menossi aún no jugó, más allá de integrar el banco de relevos en el choque ante el Ciclón.

