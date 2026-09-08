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Spahn se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

El presidente rojiblanco Luis Spahn habló sobre la descompensación sufrida hace unos días y también del momento exitoso que vive el equipo

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 12:05hs
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Luis Spahn habló sobre el presente del Tate e hizo mención a su estado de salud.

José Busiemi

Luis Spahn habló sobre el presente del Tate e hizo mención a su estado de salud.

Luego de la resonante victoria obtenida frente a Instituto, el presidente de Unión se mostró satisfecho por el presente del equipo y también se refirió a su salud, luego de sufrir el sábado 29 de agosto una descompensación.

Spahn se refirió a su estado de salud

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el dirigente rojiblanco afirmó: "Una victoria es el escalón para la siguiente y además genera firmeza. Ahora vamos a poder disfrutar de una linda semana, esperando el partido con Talleres".

Respecto a su estado de salud, luego de la descompensación que sufrió reveló: "Fue un pico de baja presión. No quise fallarle al club, tenía que estar representándolo. La gripe me está llevando a los cascotazos".

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A la hora de referirse a la oferta que recibió por Julián Palacios indicó: "La propuesta estaba lejos de las pretensiones de la institución. La misma fue de 400.000 dólares y Unión considera que el valor del jugador es de 1.500.000 dólares".

En la breve charla, Spahn habló sobre la relación que mantiene con Racing y tiró: "Queremos defender los intereses de la institución y limar las asperezas con Diego Milito. Me dijo que no podíamos estar distanciados".

Unión Spahn presidente
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