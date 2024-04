Unión le dará un corte final en horas al tema Federico Vera

Más adelante admitió que "nos pusieron un abogado, nos cambiaron un interlocutor, no da para más. Ellos mismos marcaron una decepción con la agencia que negoció anteriormente, estuvimos desde octubre hasta febrero, nos modificaban cosas. Con la película avanzada el objetivo fue no firmar, una negociación con un grado de deshonestidad por parte de la agencia, no se porqué los motivos".

LEER MÁS: "Estoy seguro de que lo que hice en Unión está mal, pero no soy un sicario"

Spahn subrayó que "es una agencia complicada la que maneja al jugador, en 14 años las únicas representaciones que tuvimos con ellos fueron por Muñoz y Vera, con malos resultados en ambos casos. Cosentino de apellido creo que la maneja, los socios secundarios son los que manejan negociaciones".

Para darle un corte, el dirigente no dudó en decir que "no me sirve que el abogado que me diga que es todo razonable y está bien la oferta, estamos en un brete de firmar o damos a la opinión pública los esfuerzos que hicimos para cerrar este tema. Es hoy para finiquitarse mañana (2 de abril). Hace 10 días, pasaron cosas y nos bloquea por partidos, dilatamos y no queda más margen".