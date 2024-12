Unión llegó a un acuerdo para la continuidad de Kily González

La campaña de Unión ya se puede calificar de muy buena, más allá de que todavía no se logró el objetivo, en función de que Cristian González no contó con refuerzos en el último mercado de pases, donde en contrapartida perdió a dos titulares indiscutidos como Mauro Luna Diale y Federico Vera.

Una relación de idas y vueltas con Luis Spahn

En varias conferencias de prensa, pero con mayor énfasis tras la derrota ante Racing en Avellaneda en el inicio del campeonato, y la última frente a Talleres en el 15 de Abril, Kily González disparó con munición gruesa contra Luis Spahn, quejándose del último mercado de pases y de la política deportiva elegida.

Esto generó en que Luis Spahn respondiera en un diálogo que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), donde incluso destacó que Kily González es de declarar de esa forma tras las derrotas, y que no escucha sus conferencias de prensa por una cuestión de "salud".

Spahn y Kily González.jpg

"Estoy en contacto con el presidente. Queda a la vista que nosotros hoy con el plantel que tenemos, que se entrena a morir, con dos o tres detalles nos hicieron tres goles. Tenemos que hablar muy profundo con el presidente para ajustar cosas que manifiesto y espero lo entienda. No depende de mí continuidad sino de la decisión de jerarquizar el plantel que tenemos. Tendré que hablar con el presidente y que realmente entienda de una vez que necesitamos un cambio para mejorar a Unión y estoy convencido que lo va a entender, de no entenderlo me voy a ir. Lo tengo claro. No me fui antes por mis jugadores", remarcó Kily González tras la derrota ante Talleres.

Todo listo entre Unión y Cristian González

Como el mismo DT lo anticipó y Spahn lo reveló, tras la derrota ante Talleres estuvieron reunidos por espacio de una hora en las oficinas del presidente. Pero también se produjeron más contactos entre las partes, sobre todo en cuanto a trazar el proyecto deportivo.

Se menciona que el presidente ya le anticipó a Cristian González cuál es presupuesto con el que contará y el proyecto deportivo de cara al 2025, donde el gran objetivo es desplegarlo con la clasificación a la Copa Sudamericana, lo que daría un evidente salto de calidad.

La negociación entre las partes avanzó hasta tal punto que solo restaría la firma para que Cristian González, sin haber logrado el objetivo de clasificar al equipo a la Sudamericana, siga siendo entrenador de Unión de cara al 2025.