Todo lo que el hincha debe saber para el partido ante el puntero Newell's en el 15 de Abril

Ahora se viene un adversario que marcha puntero con nota ideal y por eso asoma como una exigente prueba. Es así como se espera un nuevo marco multitudinario en el 15 de Abril, que viene dar qué hablar son su fiesta en el estreno. Pese al calor y al pronóstico de mal clima, el hincha es fiel y no lo detiene nada.

Entonces, el club jugó también al anticipio y brindó detalles sobre la venta de entradas para tener en cuenta. Acá, el repaso:

Comunicado de Prensa

Partido: UNIÓN frente a Newell’s

Día de partido: Viernes 9 de febrero de 2024

Partido de Primera División: 19.00 horas

Apertura del Estadio: 17.00 horas

Oficina de Socios:

Jueves de 9.00 a 16.00 horas

Viernes cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (enero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

tribuna unión.jpg Unión se prepara para otra gran concurrencia ante Newell's. Prensa Unión

» PLATEAS

VENTA

– A través de https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/735/union-vs-newells

PRECIOS:

PLATEA ALTA: $11.500

PLATEA REDONDA: $8.500

PARA NO SOCIOS

» GENERALES

VENTA

– A través de https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/735/union-vs-newells

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $9.900

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DAMAS: $5.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $2.700

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– A través de https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/735/union-vs-newells

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $21.500 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $18.500 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.