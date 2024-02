El extraño caso de Gonzalo Morales en Unión

LEER MÁS: Unión no podrá sumar otro refuerzo por la salida de Palacio

Y el Toro Morales comenzó a pagar toda esa confianza que le dio Kily González con goles, ya que anotó el tanto del empate final ante Racing (1-1) en el 15 de Abril, mientras que luego se despachó con un impresionante doblete ante Estudiantes, en La Plata, para el triunfo por 3-1, y continuó con su racha positiva al marcar el tanto de la igualdad final ante San Lorenzo (1-1), en Santa Fe.

Sin embargo, luego Gonzalo Morales no volvió a convertir, y en varios partidos no porque le faltaran ocasiones claras para hacerlo, sino por su falta de puntería o incapacidad a la hora de vulnerar al arquero rival.

En la Copa de la Liga Profesional 2023, Gonzalo Morales disputó los 14 partidos, todos como titular, y fue reemplazado en nueve ocasiones (sumó 1086 minutos). Anotó cuatro tantos en las primeras tres fechas.

En tanto que en lo que va de la Copa de la Liga Profesional 2024 disputó los tres partidos, donde en los primeros dos fue titular y en el último ingresó en el segundo tiempo. Son 159 minutos, y todavía no anotó.

De esta manera, Morales hace 14 partidos que no convierte en Unión, sequía que se le suma a la de Nicolás Orsini (solo anotó un gol con la rojiblanca), Jerónimo Domina (no anotó en la Copa de la Liga Profesional 2023) y Adrián Balboa (tampoco pudo marcar en sus dos primeros partidos en el club). El Toro no sabe lo que es un grito de gol desde el 4 de septiembre de 2023 (pasaron casi cinco meses).